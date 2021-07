Reisbranche vreest andermaal een rampzalige zomer

Reisorganisatie TUI (hier een kantoor in Den Haag) heeft gezien de gewijzigde reisdadviezen de bestemmingen Balearen en Canarische eilanden voorlopig geschrapt. Het aantal getroffen reizigers loopt in de ‘tienduizenden’, zegt een TUI-woordvoerder. Beeld Freek van den Bergh / ANP

Vakantiegangers met een geannuleerde reis kunnen hun geld terugkrijgen van TUI of Sunweb, of hun vakantie omboeken. TUI heeft in elk geval tot en met 13 augustus alle reizen geschrapt naar de Balearen (Mallorca, Menorca, Ibiza en Formentera) en Canarische eilanden (Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura, La Palma en El Hierro), de maatregelen van Sunweb gelden vooralsnog tot en met 30 juli. Tot nu toe gold voor de Spaanse eilanden reisadvies geel, vanaf vrijdag verandert dit in oranje. ‘Dit betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan en wij helaas geboekte vakanties moeten annuleren’, aldus TUI.

Het aantal getroffen reizigers loopt in de ‘tienduizenden’, zegt een TUI-woordvoerder. De Duitse vakantiemoloch durft nog niet te schatten hoeveel geld het gaat kosten om reizigers te compenseren, want dat hangt ervan af hoeveel mensen hun vakantie omboeken. Sunweb meldt dat meer dan de helft van de gedupeerde vakantiegangers dit doet, met name naar Kreta, waarvoor nog een geel reisadvies geldt, al doet het eiland qua besmettingen niet onder voor de Balearen.

Overnachtingen vergoed

Opvallend genoeg laat Corendon zijn vakantiereizen naar de Spaanse eilanden gewoon doorgaan. De reisorganisatie biedt vakantiegangers voor de terugreis een gratis antigeentest aan, zodat ze voldoen aan de nieuwe kabinetsmaatregel dat reizigers naar onder meer de Balearen en Canarische eilanden per 18 juli bij terugkeer naar Nederland een vaccinatie-, herstel- of (negatief) testbewijs moeten kunnen tonen. Wie onverhoopt corona krijgt tijdens de vakantie op Ibiza of Gran Canaria en niet naar huis kan, krijgt zijn of haar extra hotelovernachtingen vergoed, vertelt Corendontopman Steven van der Heijden.

‘Het aantal besmettingen ligt in Nederland momenteel niet lager dan in Spanje, dus zijn er weinig rationele redenen om de vakanties naar Spanje niet te laten doorgaan’, zegt hij. ‘Helemaal aangezien het grootste gedeelte van de vakantiegangers gevaccineerd is.’ Van der Heijden vreest niet voor toestanden zoals eind vorige maand, toen enkele honderden jonge toeristen onder dwang in quarantaine moesten in een hotel op Mallorca na een corona-uitbraak op het eiland. ‘Als wij feestreizen voor jongeren zouden aanbieden, zou het een ander verhaal zijn, maar wij bieden vrijwel uitsluitend pakketreizen voor gezinnen, die in all-inclusivehotels verblijven waar ze de coronaregels goed in acht nemen.’

Dat Corendon scherper aan de wind zeilt dan TUI heeft er vermoedelijk mee te maken dat TUI Nederland onderdeel is van een internationale, beursgenoteerde onderneming, zegt Marco van Leeuwen, docent reisindustrie aan de Breda Universiteit voor toegepaste wetenschappen. ‘Het kan niet op eigen houtje beslissingen nemen, terwijl Corendon een wat kleiner en op en top Nederlands bedrijf is dat eigenwijzer kan zijn.’

Mokerslag

Voor de reisindustrie is de blijvende onzekerheid rond corona ‘een mokerslag’, zoals TUI het verwoordt. ‘Wij rekenen op sectorspecifieke steun, de hele reisbranche heeft dat nodig.’ ‘Het kabinet heeft de evenementenbranche al extra steun toegezegd, hopelijk gebeurt dit ook voor de reissector, want wij zitten in hetzelfde schuitje’, zegt ook Corendons ceo Van der Heijden.

En vergeet ook niet de gevolgen voor kleine en middelgrote reisorganisaties, die om te overleven mensen moeten ontslaan. Zelfstandigen met personeel teren soms noodgedwongen in op hun eigen pensioen, zegt Mirjam Dresmé van brancheorganisatie ANVR. ‘De overheidssteun is fantastisch geweest, maar stop die in vredesnaam niet na 1 oktober, zoals nu de bedoeling is van het kabinet. Dan heb je al die bedrijven anderhalf jaar lang drijvende gehouden, om ze in het zicht van de haven alsnog te laten zinken.’