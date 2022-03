Reisbranche bloeit weer op, maar lijdt onder Russische inval

Reizigers in de rij op Schiphol. De reisbranche doet eindelijk weer goede zaken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De vlag kan uit bij de reisorganisaties. Na twee jaren vol reisrestricties boeken vakantiegangers er weer flink op los. Nog fanatieker dan voor de pandemie. Bij grote reisaanbieders als Tui, Sunweb, Corendon en de ANWB ligt het aantal boekingen begin dit jaar ruim boven het gemiddelde van 2019.

Maar de reissector is er nog niet gerust op want terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen week een groot deel van de coronagerelateerde reisbeperkingen ophief, diende een andere crisis zich aan in Oekraïne. Reisorganisaties merken de impact van de Russische inval meteen. ‘Sinds afgelopen dinsdag zijn de boekingen voor Oost-Europa eigenlijk volledig stilgevallen’, zegt ANWB-woordvoerder Annelies Tichelaar.

Gesloten luchtruim

Landen als Roemenië, Polen, Bulgarije en Kroatië worden gemeden door de Nederlandse consument. ‘Reeds gemaakte boekingen blijven staan, maar het blijft onzeker hoe dit zich verder ontwikkelt’, aldus Tichelaar. Niet alleen voor Europese bestemmingen. ‘Met een gesloten luchtruim rondom Oekraïne en Rusland zal reizen naar Azië ook moeilijk worden.’

Klassieke bestemmingen als Spanje, Griekenland en Turkije doen het wel weer goed. Voor verre reizen zijn Bonaire en Curaçao geliefd. De vraag naar binnenlandse vakanties loopt iets terug, laten EuroParcs en Natuurhuisje.nl weten. Afgelopen jaren profiteerden zij juist van reisrestricties. ‘We kunnen stellen dat Nederlanders, mede door corona, hun eigen land hebben herontdekt’, zegt de woordvoerder van Natuurhuisje.

Die herontdekking lijkt van korte duur. Het aantal boekingen bij Natuurhuisje ligt begin 2022 zo’n 20 procent lager dan vorig jaar. Ook Mirjam Dresmé van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) ziet een verschuiving: ‘Mensen willen na twee jaar weer eens lekker over de grens.’ In januari – toen er nog reisrestricties waren – vlogen alweer ruim 26 duizend commerciële vluchten van én naar Schiphol, 79 procent meer dan in 2021.

Het werd tijd, klinkt het bij de reisorganisaties. In 2019 werd er wereldwijd nog 1,7 biljoen dollar verdiend aan toerisme, volgens de World Tourism Organization. Tijdens de pandemie halveerde dat bedrag. Vele reisbureaus vielen om en volgens cijfers van ABN Amro ging een op de drie banen in de reisbranche verloren.

Nieuwe inzichten

Hoe zuur de beperkingen ook waren voor de reisorganisaties en liefhebbers, er klonken ook positieve geluiden. In drukbezochte steden als Venetië en Amsterdam was het voor het eerst in jaren stil, tot groot genoegen van de inwoners. Het uitblijven van vliegvakanties zorgde bovendien voor 49 procent minder CO2-uitstoot in de Nederlandse luchtvaart. De pandemie gaf nieuwe inzichten. Het was tijd voor een grote herstart: alles moest duurzamer, schoner en slimmer.

Maar voor de coronacrisis goed en wel over is, lijkt massatoerisme alweer terug. ‘Dat was te verwachten’, zegt Paul Peeters, die als professor duurzaam toerisme verbonden is aan de hogeschool in Breda. ‘Als het aanbod er weer is, gaan reizigers terug naar normaal.’ Volgens Peeters was de benoemde kans om de sector te verduurzamen vooral theoretisch. ‘Al die vliegtuigen en hotels moeten wel worden gebruikt.’

Voor een duurzame wereld hoeven we ook niet minder te reizen, denkt ANVR-woordvoerder Dresmé. ‘Alleen bewuster, de consument moet zich afvragen of een weekendje New York wel zo verantwoord is.’ Te gemakkelijk, vindt Peeters: ‘De pandemie bewijst dat de consument het aanbod volgt en niet andersom.’ Mensen kiezen volgens Peeters de goedkoopste opties. ‘Bijna niemand ging naar Belfast voordat Ryan-air er voor een tientje naar toe vloog. Nu is een citytrip Belfast opeens populair.’

Duurzame vakanties

Toch ziet Peeters meer perspectief voor duurzame vakanties. ‘Je zag voor corona al dat internationale treinreizen aan populariteit winnen’, legt hij uit. Uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme blijkt dat het aantal treinvakanties in 2019 steeg met 27 procent. Een NS-woordvoerder laat weten dat die stijgende populariteit van de internationale treinen doorzet.

Peeters hoopt daarnaast dat de consument de herontdekking van Europa weet vast te houden. EuroParcs heeft er in ieder geval vertrouwen in dat vakantie in eigen land een blijvertje is: ‘Nederlanders hebben weer mogen ervaren hoe leuk Nederland is.’