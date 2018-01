Weerstand tegen Lelystad Airport neemt toe: ChristenUnie en D66 neigen naar uitstel

'Foutenfestival'

Als Lelystad niet open kan op de geplande datum, staat de ontwikkeling van Nederland stil en loopt ons land schade op VVD-Kamerlid Remco Dijkstra

De beslissing over de opening van Lelystad Airport wordt officieel pas in februari genomen tijdens een nieuw te plannen Kamerdebat. Maar Bruins is nog niet overtuigd dat de aanvullende informatie die de minister nog gaat delen uitstel kan voorkomen. 'Ik geef daarom alvast een winstwaarschuwing af'.



Ook D66 is niet overtuigd dat de opening door moet gaan in 2019. Het Kamerlid Paternotte noemt de rekenblunders van de overheid over de aanvliegroutes en de geluids- en milieueffecten een 'foutenfestival'. 'In november 2017 hadden de nieuwe aansluitroutes er moeten liggen, maar ze zijn er nu nog niet. Voorlopig heeft de minister dus nog niet openbaar kloppende informatie over de vliegroutes en de geluidsoverlast op tafel gelegd', schrijft Paternotte. 'Het is lastig oordelen zonder kloppende informatie.'



Het vertrouwen dat omwonenden van Lelystad hebben in de overheid is inmiddels 'tot onder het nulpunt gedaald', denkt ChristenUnie-Kamerlid Bruins. 'Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het luchtruim eruit gaat zien en wat de aanvliegroutes zullen zijn. Het ligt voor de hand dat je eerst weet hoe het eindplaatje eruit gaat zien voordat je een vliegveld opent', zegt Bruins.



De VVD en het CDA zijn ondanks de bezwaren voorstander van opening in 2019. De partijen verwachten dat het vliegveld voor veel extra banen zal zorgen. 'Als Lelystad niet open kan op de geplande datum, staat de ontwikkeling van Nederland stil en loopt ons land schade op', zegt het VVD-Kamerlid Remco Dijkstra.



Ook de Provincie Flevoland ziet dat zo. Commissaris van de Koning Leen Verbeek kreeg afgelopen dinsdag veel kritiek toen hij de protesten van inwoners tijdens zijn nieuwjaarstoespraak kwalificeerde als 'bijna rituele rimpelingen'. Ook zei hij ervan overtuigd te zijn dat het vliegveld gewoon in 2019 opengaat.



Actiegroep Hoog Overijssel lijkt nu gelijk te krijgen. 'Een pas op de plaats is een goed idee.'