Regeren politici bij de gratie van beleggers?

Er is maar één reden waarom Mark Rutte ondanks alle fratsen al twaalf jaar in ’t Torentje bivakkeert en sinds augustus de langstzittende premier in de Nederlandse geschiedenis is geworden.

Hij heeft het vertrouwen van de banken en beleggers op Beursplein 5 en de Zuidas. Politici regeren nu eenmaal bij de gratie van de financiële markten. Wat er in het Mediapark in Hilversum wordt geroepen, is leuk voor de populariteit, maar niet bepalend voor hun lot.

Belangrijker is dat hij wordt vertrouwd door Blackrock, het ABP en Nationale-Nederlanden. Die zien dat de Nederlandse economie sinds zijn aantreden een stabiele groei en handelsoverschot kent en de Nederlandse staatsschuld een veilige belegging is, in tegenstelling tot die van Italië of Groot-Brittannië. Sinds Ruttes aantreden heeft Italië daarom zeven verschillende premiers versleten en is er een achtste op komst.

Groot-Brittannië had er in die tijd vier en mogelijk moet Rutte binnenkort nog een vijfde verwelkomen. Want de nieuwe premier Liz Truss heeft binnen zes weken alle krediet van de City al verspeeld. De beleggers willen de Britse staatsobligaties en ponden niet meer. Sinds haar aantreden gaan de rente en de koers van het pond even snel op en neer als ruitenwissers van een Londense cab in een stortbui.

In een poging haar hachje te redden heeft ze haar minister van Financiën al vervangen en een nieuwe aangesteld die alles wat ze heeft beloofd meteen in de prullenmand gooit. ‘De financiële markten laten zich niet sturen’, zei de nieuwe minister Jeremy Hunt maandag. ‘Je kunt alleen hun vertrouwen proberen te winnen.’

Truss had een snood plan om de economie te laten groeien: met een stimulus van 45 miljard pond zonder dekking. Dat kan een land met een stabiele economie als Duitsland of Nederland zich permitteren, maar niet een met een wankele economie als Groot-Brittannië. Inmiddels heeft in feite Hunt de leiding over de regering van Truss overgenomen. Ze is nog slechts een pino (premier in name only), zoals de Britten dat noemen. Als het toch blijft spoken op de financiële markten, zou zij zelfs de kortstzittende premier in de Britse geschiedenis kunnen worden. Dat was tot nu toe George Canning, die het in 1827 maar 119 dagen volhield; overigens niet omdat de financiële markten zich tegen hem keerden, maar omdat hij overleed.

Eén incident is nu voldoende om Truss definitief te vloeren, want volgens de opiniepeilingen verliest haar partij tweederde van de zetels. Mark Ruttes VVD is in de peilingen nog altijd de grootste partij van Nederland, ondanks het feit dat tweederde van het electoraal geen vertrouwen in Rutte IV heeft.

Misschien willen ze op het Mediapark een ander. Maar zolang het financiële establishment van de Zuidas en Beursplein 5 hem liever hebben dan Caroline van der Plas hoeft hij zich geen zorgen te maken. Wat Truss van hem kan leren en wat haar kan redden, is alle actieve herinneringen uit het verleden snel uit te wissen.