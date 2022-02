Rederij Maersk boekt grootste winst in 117 jaar

Een containerschip van Maersk in de haven van Shanghai. Beeld Getty Images

Om te stellen dat A.P. Møller-Mærsk Group – beter bekend als Maersk – vorig jaar geprofiteerd heeft van de coronacrisis zou een understatement van jewelste zijn. De Deense vrachtvervoerder heeft in 2021 een winst geboekt van 18,7 miljard dollar voor belastingen, omgerekend 16,6 miljard euro. Dat is ruim vijfeneenhalf keer zoveel als in 2020.

Sinds zijn oprichting in 1904 heeft Maersk nog nooit zo goed geboerd. De omzet kwam uit op 61,8 miljard, fors hoger dan de 40 miljard die in 2020 werd geboekt. ‘Buitengewone marktomstandigheden hebben geleid tot een recordgroei en winstgevendheid’, zei topman Søren Skou in een toelichting op de jaarcijfers.

Perfecte storm

Die reuzemeevaller heeft Maersk te danken aan de wereldeconomie die langzaam herstelde van de gevolgen van de corona-epidemie, zoals de sluiting van grenzen en lokale lockdowns. De stijgende vraag naar producten zette de mondiale aanvoerketens onder druk, vooral in de Verenigde Staten waar de import door het dak ging.

Als een van de grootste containerrederijen ter wereld liep Maersk binnen door de ‘perfecte storm’ waarin het vrachtvervoer over zee verzeild raakte: consumenten die meer gingen besteden, havens die door coronabeperkingen verstopt raakten omdat er niet genoeg personeel was om schepen uit te laden en een wereldwijd gebrek aan containers.

Dat laatste had niet alleen te maken met een werkelijk fysiek tekort. Containers stonden ook vaak in de verkeerde havens en de prijzen voor containers zijn zo hoog dat reders een dief van hun eigen portemonnee zouden zijn als ze die leeg naar de plekken zouden verschepen waar klanten er wel om zaten te springen.

Extreem hoge tarieven

Skou zei te verwachten dat de huidige omstandigheden op de containermarkt nog wel aanhouden tot in het tweede kwartaal, waarna de boel weer wat kalmeert. Voor 2022 voorziet hij een bescheiden stijging tussen de 2 en 4 procent.

Eerder deze week liet ook de Duitse concurrent Hapag-Lloyd weten dat de storm die in de zeecontainervaart woedt vanaf het derde kwartaal gaat liggen. Het omslagpunt komt wanneer werknemers die momenteel niet aan het de slag kunnen, vanwege ziekte of quarantaine, terug zullen keren naar de terminals, aldus Rolf Habben Jansen, de ceo van de nummer 5 wereldwijd.

Als het zover is gaan ook de momenteel extreem hoge tarieven voor containervracht omlaag, is Habben Jansens inschatting. Eind december ging de prijs van het verschepen van een standaardcontainer naar de 17 duizend dollar toe, terwijl die eind 2019 nog 2.200 dollar was. De Duitser waarschuwde wel dat prijzen niet snel zullen zakken naar het niveau van voor de pandemie. Daarvoor zijn volgens hem de brandstofprijzen en de kosten van het laden en lossen op de terminals te hoog opgelopen.

Habben Jansen ontkende dat de rederij het aanbod aan vrachtruimte met opzet laag houdt, om de tarieven op te drijven. ‘Elk schip dat we hebben wordt ingezet. We houden zeker geen capaciteit achter.’

Luchtvracht

Zo groot is de vraag naar transportmiddelen dat rederijen naar meer mogelijkheden kijken om ook luchtvracht aan te bieden. Het Zwitserse Mediterranean Shipping Company (MSC) overweegt samen met Lufthansa een bod te doen op ITA Airways. Deze luchtvaartmaatschappij werd in november 2020 opgericht en nam vier maanden geleden een deel van de vloot, het personeel en de routes over van Alitalia – Italiës bijna tachtig jaar lang verlieslatende nationale vliegbedrijf. De enige aandeelhouder, de Italiaanse staat, heeft de potentiële kopers met open armen ontvangen.

MSC is nu nog ‘vleugelloos’. Met een eigen luchtvloot denkt beter te kunnen concurreren met rivalen die al wel in de luchtvracht zitten, zoals Maersk en CMA CGM Group, een Franse vrachtvervoerder en de nummer 4 op de ranglijst van grootste containerrederijen.

Door de stijgende containertarieven zitten vrachtrederijen goed in de slappe was en kunnen ze nieuwe avonturen in de luchtvracht gemakkelijk financieren. Maersk kocht er vorig jaar twee Boeing 777-vrachtvliegtuigen bij. CMA CGM hoopt er deze lente drie 777’s bij te krijgen en tekende in januari een contract met Airbus voor de levering van drie A350’s.

Voor de pandemie uitbrak kostte het zeventien keer zoveel om lading door de lucht te vervoeren dan over water. Door de stijgende tarieven voor scheepscontainers wordt dat gat steeds kleiner.