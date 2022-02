Recordwinst van 16,6 miljard voor Britse bank HSBC

Voetgangers passeren een vestiging van HSBC in Hongkong. Beeld Getty

De enorme winst van Europa’s op één na grootste bank is onder meer te danken aan het herstel van de coronacrisis, wat gepaard ging met een levendige handel in onroerend goed. Tevens is er een grote interne reorganisatie doorgevoerd, waarbij enkele tienduizenden banen verloren zijn gegaan.

De meeste winst, 90 procent, behaalt de Hongkong and Shanghai Banking in Azië, met name in China en Hongkong, die de belangrijkste aanjagers van de groei zijn. Daar probeert de bank te profiteren van de groeiende welvaart. Een probleem daarbij is het zero-covidbeleid van de Chinese regering dat een negatief effect heeft op de economie.

De in Londen gevestigde bank kondigde aan voor ruim 1 miljard euro eigen aandelen in te gaan kopen. Tevens ging een deel van de winst naar bonussen voor de ‘risiconemende’ topbankiers binnen het bedrijf. Deze gingen met liefst 31 procent omhoog. Of de winstgroei blijvend is, is de vraag, gezien het inflatiespook dat de wereldeconomie bedreigt.