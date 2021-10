Recordinflatie Duitsland en Frankrijk baart centrale banken nog geen zorgen

President Christine Lagarde spreekt tijdens een persconferentie van de European Central Bank in september 2021. Beeld EPA

De forse toename van de inflatie in Duitsland werd onder meer veroorzaakt door een wisseling in het btw-tarief, dat vorig jaar tijdelijk werd verlaagd vanwege de coronacrisis. Daarnaast hebben beide landen last van hogere energie- en grondstofprijzen.

De verwachting is dat de inflatie in veel landen ook volgend jaar nog boven het door de Europese Centrale Bank (ECB) gewenste niveau van 2 procent uitkomt. Toch dempt ECB-president Christine Lagarde de zorgen over de rem die de hoge inflatie zal hebben op economieën. Ze benadrukte eerder, net als centrale bank-collega’s, dat de grote prijsstijgingen van tijdelijke aard zijn.