Reclamemaker ontmaskert ceo Coinbase, oud-bankier Goldman Sachs was chanteerbare vreemdganger

Kristen Cavallo

Winnaar: Kristen Cavallo

Wat doe je als de ceo van een bedrijf loopt te pochen dat zijn wereldberoemde reclamespot van eigen makelij is, terwijl die is gebaseerd op een idee van jou? Je zegt er iets van op Twitter, en ziet hoe die bijdrage ontploft.

Nee, Kristen Cavallo was niet gecharmeerd door de snoeverij van Coinbase-baas Brian Armstrong op Twitter dat ‘geen enkel reclamebureau’ een campagne zou bouwen rond een QR-code. Daarom had de cryptomarktplaats het maar zelf gedaan.

Coinbase kwam twee weken geleden tijdens de Super Bowl, de finale van het American football, met een zestig seconden durende reclamespot waarin een QR-code over het scherm botst. Die code werd zoveel keer gescand dat de app het verkeer niet aan kon en crashtte.

In haar Twitter-repliek, die vier keer zoveel likes kreeg, verklaarde Cavallo dat het idee voor de QR-code van The Martin Agency kwam, het reclamebedrijf waar zij ceo van is. Daarop moest de marketingdirecteur van Coinbase toegeven dat meerdere agentschappen reclamespots met een QR-code hadden voorgesteld. Het bedrijf koos uiteindelijk voor het idee van Accenture Interactive.

Wat had Armstrong daarop te zeggen? Dat de samenwerking ‘zo naadloos’ was verlopen dat hij zich niet had gerealiseerd dat de reclamemakers niet bij Coinbase werkten...

Cavallo reageerde op netwerksite LinkedIn dat ze Armstrong niet op zijn plaats had gezet om met de eer te gaan lopen, of om een vergoeding te eisen. Wel wou ze daarmee in de verf zetten hoe waardevol reclamebureaus kunnen zijn voor bedrijven om hun producten te promoten.

Tim Leissner

Verliezer: Tim Leissner

Wat doe je als de vrouw met wie je een affaire hebt, ontdekt dat je Maleisische functionarissen hebt omgekocht, en je daarop begint te chanteren? In het geval van Tim Leissner: je koopt haar stilzwijgen met een huis van tien miljoen dollar in Londen.

Die saillante bekentenis dook deze week op in de rechtszaak tegen Roger Ng, een voormalige bankier van Goldman Sachs. Leissner was tien jaar geleden diens baas toen de bank verschillende klusjes klaarde voor het Maleisische staatsfonds 1MDB. Ze hielpen dit fonds onder meer 6,5 miljard dollar op te halen, waarvan het gros linea recta naar Maleisische politici vloeide.

Goldman Sachs verdiende ruim 600 miljoen dollar aan de deal, Leissner en Ng staken tientallen miljoenen dollars aan steekpenningen op zak. Sinds de misstanden aan het licht zijn gekomen, heeft Goldman al vijf miljard dollar aan boetes betaald.

Leissner pleitte in 2018 schuldig aan het overtreden van de Amerikaanse anti-omkoopwetten, en witwassen. Hij ging samenwerken met justitie, en dook zo deze week op als kroongetuige in de rechtszaak tegen Ng, die beweert onschuldig te zijn. Hij riskeert een gevangenisstraf tot dertig jaar.

Tijdens de ondervraging van Leissner kwam de buitenechtelijke relatie aan het licht die hij van 2003 tot 2013 had met Rohana Rozhan, de ceo van een Maleisisch mediabedrijf. Volgens Leissner was Rohzan boos dat hij een punt achter hun affaire wilde zetten zodat hij met een gerust gemoed bij zijn vrouw kon zijn. Overigens moest hij nog verschillende andere affaires opbiechten.