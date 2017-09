Rechter wijst megaclaim af van 'grootste speculant uit de Nederlandse geschiedenis'

Reijtenbagh staat met een vermogen van 590 miljoen euro op nummer 42 in de Quote 500-rijkenlijst. Hij is al vanaf halverwege de jaren tachtig actief op de beurs en de financiële markten. Hij verdiende in het verleden zijn geld door zogenoemde baisse-transacties - nu 'short gaan' genoemd - waarbij hij op termijn valuta (zoals de Mexicaanse peso) verkocht van landen die in problemen verkeerden of aandelen (zoals KPN Qwest) van bedrijven die om dreigden te vallen. Als de landen daadwerkelijk failliet gingen of de bedrijven omvielen, kocht hij de valuta of aandelen voor vrijwel niets terug en verdiende hij in sommige gevallen tientallen miljoenen.



Een deel van dat geld belegde hij in kunst, waaronder werken van Rembrandt, Van Gogh en Monet. In 2009 verkocht hij het schilderij 'Gezicht op de bocht van de Herengracht' van de schilder Gerrit Berckheijde aan het Rijksmuseum. Het schilderij bleek toen een onderpand te zijn voor een banklening. ABN Amro legde beslag op het werk.



Verschillende banken hebben in het verleden zaken tegen de Nederlander aangespannen vanwege mogelijke beleggingsfraude. Deze werden voor een groot deel geschikt. Ook de Belgische staat heeft vele claims lopen tegen de rijkste Nederbelg van het land. Op de eigen website zegt Jeffrey Ferguson van Carlyle Group blij te zijn dat de investeringsmaatschappij niet onrechtmatig heeft gehandeld.