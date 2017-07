Rechter: tussen 2004 en 2008 bevallen zzp'ers hebben 10 jaar later alsnog recht op zwangerschapsuitkering

Ik wist dat ik door de wetswijziging geen uitkering meer kreeg. Maar een kind is geen financiële afweging Titia Spreij

'Het voelt als een verdiende overwinning', zegt Titia Spreij (47), die samen met vakbond FNV en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann naar de CRvB stapte. Spreij werd in september 2004 zwanger van haar eerste kind. Een maand eerder was de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) afgeschaft. 'Ik maakte toen als zelfstandige schilderijen in opdracht en wist dat ik door de wetswijziging geen zwangerschapsuitkering meer kreeg. Maar een kind is geen financiële afweging.'



Spreij en de andere vrouwen waren aangewezen op particuliere verzekeraars. 'De verzekeringsmaatschappijen zeiden: een brandend huis is niet te verzekeren. Een vrouw van in de dertig is net een brandend huis. Daarom moesten we de verzekering twee jaar voordat je zwanger werd afsluiten', vertelt Spreij. 'Dat was voor mij veel te duur. Het bestaan van een zelfstandige kunstenaar is toch wankel.'