Rechter: schuldeiser mag rekening niet helemaal leeghalen

Hoewel de rechterlijke uitspraak voor dit stel bindend is en anderen zich daarop kunnen beroepen, moet elk individu nog steeds eerst naar de rechter om zijn leefgeld terug te eisen. Dat moet anders, vinden belangenbehartigers van mensen met schulden, want zo blijven deurwaarders voorlopig rekeningen leeghalen.



Directeur Wilbert van de Donk van gerechtsdeurwaarder Janssen en Janssen zegt dat het inderdaad nog maar de vraag is of alle deurwaarders nu leefgeld zullen achterlaten, omdat de beslaglegger vooraf geen inzage heeft in het saldo van de bankrekeningen. 'Zolang er geen wettelijke regeling is voor het bankbeslag blijft de onduidelijkheid bestaan.'



Advocaat Matthijs Rutten en bewindvoerder Luciënne Duray, die de zaak namens het Eindhovense stel had aangespannen, zien de uitspraak toch als een belangrijke stap in de strijd tegen het bankbeslag als incasso-instrument, waarbij geen leefgeld wordt achtergelaten. Rutten: 'Van bankmedewerkers hoor ik dat op de dag dat de uitkering wordt gestort de deurwaarders in de rij staan om het geld op te eisen.'

Juist in deze doelgroep weten mensen vaak niet waar ze recht op hebben Nadja Jungmann