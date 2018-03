Rechter legt vrouw boete op van 8.500 euro voor ontslaan werkster

De vrouw had de werkster eerst 'begeleiding en een verbetertraject' moeten aanbieden Oordeel van de rechter

De hulp, die was aangenomen via bemiddelingswebsite ikzoekeenschoonmaakster.nl, werkte vier à vijf dagen per week in het huishouden van de vrouw. Na acht maanden ontsloeg zij de werkster op staande voet, omdat die zich niet strikt aan de werktijden hield, spullen had beschadigd en veel telefoneerde onder werktijd. Ze had de werkster meermaals op haar 'gebrekkig functioneren' aangesproken en met ontslag gedreigd, zo staat in haar ontslagbrief, maar dat had volgens de vrouw niet tot een betere werkhouding geleid.



Daarop stapte de werkster naar de rechter, bij wie ze van haar oud-werkgever een schadevergoeding eiste van maar liefst 33 duizend euro. Ze werd in het gelijk gesteld, in zoverre dat de rechter oordeelde dat een ontslag op staande voet niet had gemogen. De vrouw had de werkster eerst 'begeleiding en een verbetertraject' moeten aanbieden om tot betere werkprestaties te komen, aldus het vonnis. Pas wanneer dat geen soelaas zou hebben gebracht, had ze naar het 'ultieme remedie' van direct ontslag mogen grijpen.