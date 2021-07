Rechter: Hongaarse chauffeurs hebben recht op Nederlands loon

Een vrachtwagenchauffeur aan het werk. Het Brabantse bedrijf Van den Bosch huurde Hongaarse chauffeurs in en liet deze vanuit Nederland werken voor een Hongaars loon. Dat mag niet van de rechter. Beeld ANP

De chauffeurs, die onder contract stonden van een Hongaarse zusterbedrijf, maar werkten vanuit Nederland, kregen volgens het hof jarenlang ten onrechte lagere Hongaarse lonen uitbetaald. De chauffeurs zijn inmiddels ontslagen, maar ze kunnen wel aanspraak maken op honderdduizenden euro’s aan achterstallig loon. Hoe groot de loonvordering precies is, moet de Brabantse rechtbank bepalen.

De uitspraak volgt op een jarenlange juridische strijd tussen FNV en het Brabantse transportbedrijf. Al in 2011 stelde de vakbond een onderzoek in naar de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs, die met de Hongaarse prijsvechter Wizz Air werden ingevlogen op Eindhoven Airport en vervolgens vanaf Erp op de vrachtwagen stapten. Sommigen reden volgens de FNV voor minder dan 2 euro per uur, drie weken lang door Noord-West Europa.

Toen tien Hongaarse chauffeurs naar hun werkgever stapten om Nederlandse arbeidsvoorwaarden af te dwingen, werden zij ontslagen. Daarop startte FNV een rechtszaak. Bij de rechtbank werden zij in 2015 in het gelijk gesteld maar in hoger beroep haalden de chauffeurs bakzeil. De Hoge Raad verwees de zaak begin dit jaar terug naar het hof van Arnhem-Leeuwarden dat dinsdag anders oordeelde: omdat de werkzaamheden vanuit Nederland werden verricht en geregeld, hadden zij recht op Nederlands loon. Van den Bosch stelt in een persverklaring de redenering van het hof niet helemaal te begrijpen en nader te onderzoeken.

Constructie

Volgens vakbond FNV is de uitspraak niet alleen belangrijk voor de Hongaarse chauffeurs van Van den Bosch, van wie één inmiddels is overleden, maar ook voor de duizenden andere buitenlandse werknemers die volgens een gelijke constructie werken. Volgens vakbondsman Edwin Atema vervoerden alleen vorig jaar al 198 duizend buitenlandse chauffeurs in, naar en vanuit Nederland.

Volgens universitair hoofddocent arbeidsrecht Hanneke Bennaars van de Universiteit van Amsterdam geeft de uitspraak inderdaad duidelijkheid voor de grensoverschrijdende transportbranche als geheel. ‘Maar dat heeft ook een nadeel: daardoor is het voor andere transportondernemingen heel makkelijk na te gaan aan welke knoppen zij moeten draaien om die Nederlandse arbeidsvoorwaarden te ontlopen.’

Volgens Bennaars zijn de marges in de transportwereld laag en wordt er daarom continu gezocht naar constructies om de loonkosten laag te houden. ‘Vervoerders zullen nu vast aan het rekenen gaan: wat nou als we de vrachtwagens in Oost-Europa stationeren of nog iets meer buitenlandse schakels toevoegen?’

Mogelijk biedt Europese wetgeving soelaas. Vanaf 2022 gelden nieuwe detacheringsregels die voorschrijven dat het loon moet worden betaald van het het land waar de lading gelost wordt. Al is Atema daar sceptisch over. ‘Nieuwe wet- en regelgeving is leuk, maar het helpt alleen als er ook op wordt gehandhaafd en dat doet deze overheid niet. De FNV moet steeds de partij zijn die dit aankaart.’ Naast de zaak tegen Van den Bosch loopt er nog een gelijke rechtszaak tegen een groot tanktransportbedrijf.