Rechter: gasverlater hoeft ‘afsluitboete’ van paar honderd euro niet te betalen

Een monteur installeert een slimme gasmeter. Wil je van het gas af, dan worden gasaansluiting en meter verwijderd, de rekening gaat naar de gasverlater.

De kantonrechter in Noord-Nederland heeft dit vorige week bepaald. De zaak was aangespannen door de kleine netbeheerder Rendo in Drenthe, tegen de Meppelaar Stefan Boerma. Boerma wilde af van zijn gasaansluiting, maar weigerde Rendo de opdracht te geven om zijn aansluiting te verwijderen. De netbeheerder deed dat toch, met een beroep op de veiligheid en met verwijzing naar een wettelijke verplichting, en stuurde Boerma de rekening.

De rechter bepaalde dat Boerma die niet hoeft te betalen, omdat hij er geen opdracht toe had gegeven. De netbeheerder kon niet zonder die opdracht zomaar de meter weghalen, want die regel is nooit duidelijk genoeg aan de klanten voorgelegd in de algemene voorwaarden.

Met die uitspraak lijkt een kwestie te zijn geregeld die al jarenlang tot irritatie leidt. Woningen moeten ‘van het gas af’, maar de voorlopers die dat doen, moeten honderden euro’s betalen. Zij noemen dat de ‘afsluitboete’. Op de website Tweakers verzamelden ruim tweehonderd van zulke gasverlaters zich om kennis te delen. Deze groep heeft uiteindelijk ook besloten geld in te zamelen om voor Boerma een advocaat te betalen. Eerdere rechtszaken over hetzelfde thema werden gewonnen door de netbeheerders, omdat de gasverlaters geen advocaat hadden ingehuurd.

Dit hoeft niet de uitspraak te zijn die de kwestie van het weghalen van de gasmeter definitief bezegelt, volgens directeur Eddy Veenstra van Rendo. ‘We bestuderen de uitspraak. Elk geval is anders. Eerdere rechtszaken hebben we juist gewonnen.’ Maar hoger beroep is in deze zaak niet mogelijk.

Juichend

Een van de voortrekkers van de zaak van de gasverlaters, de Amsterdammer Bram Bos, is echter juichend: ‘Wij wisten al lang dat de netbeheerders geen poot hadden om op te staan, maar dit is voor het eerst dat de rechter dat vaststelt. We hebben met een groep gasverlaters geld ingezameld om in dit geval een goede advocaat te kunnen inhuren.’

Voor de netbeheerders (overheidsbedrijven) ontstaat een lastige situatie. De meter en de aansluiting laten zitten levert niet alleen een risico op, maar kost ook geld: voor onderhoud. Die kosten zou de netbeheerder aan de klant kunnen doorberekenen, maar dat doet de netbeheerder altijd via de rekening van de energieleverancier. Maar als er geen gas wordt afgenomen, is die route niet meer mogelijk. Dus incasseren kan de netbeheerder niet.

Maar, zegt Veenstra van Rendo: ‘Het weghalen van die aansluiting kost geld. En de vraag is: wie gaat dat betalen?’ Als de gasverlater niet betaalt, dan moet de netbeheerder dat betalen, een overheidsbedrijf, en die moet dat verhalen op de mensen die nog wel gas afnemen.

De Tweede Kamer heeft in februari een wetswijziging aangenomen die de kwestie lijkt te regelen: de gasverlater moet de helft betalen, de andere helft is voor de netbeheerder. Die wet moet nog door de Eerste Kamer. Maar Veenstra van Rendo heeft zijn twijfels. ‘Het betekent nog steeds dat de krimpende groep klanten met een gasaansluiting, een deel van de kosten moeten betalen van de aanzwellende groep gasverlaters. Die rekening wordt steeds hoger.’