Rechter doet geen uitspraak over monopolie NS: ‘Werkterrein van de bestuursrechter’

Trein van Arriva in Groningen Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De Haagse rechtbank werd geacht woensdag uitspraak te doen in de bodemprocedure over de ‘hoofd­railnet­concessie’, de vergunning om het grootste deel van het Nederlandse spoor te bedienen. Die wordt sinds jaar en dag onderhands gegund aan de NS. Ook de concessie, die ingaat per 2025 en geldt tot eind 2033, gaat wat het kabinet betreft naar het bedrijf.

Die gunning is behalve oneerlijk, ook verboden, menen concurrerende vervoersbedrijven, zoals ­Arriva, Transdev en Keolis (verenigd in de Federatie van Mobiliteitsbedrijven Nederland) en Flixbus. Ze wilden dat de rechtbank de wettigheid van de concessie zou toetsen.

Maar de rechter voelt zich daartoe niet bevoegd, bleek woensdag. De rechtbank erkent dat de zaak een ‘aanmerkelijk maatschappelijk belang’ heeft, aangezien het draait om de vraag wie tot en met 2033 over het hoofdrailnet mag rijden. Desalniettemin hoort de zaak thuis bij de bestuursrechter, in dit geval het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Met dit besluit is het vrijwel zeker dat de NS ook na 1 januari 2025 op het hoofdrailnet blijft rijden. Het CBb zal zich pas eind 2023 over de kwestie kunnen buigen, wanneer de concessie al ­definitief aan de NS is gegund. De vervoersbedrijven noemen de uitspraak een flinke domper.