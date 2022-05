Rebellenclub in NVM laat Makelaarsland struikelen over spot met scooter-makelaars

Een door Makelaarsland verkochte woning. Beeld ANP

Die prijsvechter is ook lid van de NVM en werd al in 2017 door de tuchtraad van de vereniging berispt vanwege negatieve reclame over de ‘traditionele makelaars’. Het bedrijf moest zich tenminste vier jaar onthouden van uitingen die de eer van vakgenoten zou kunnen bezoedelen.

Makelaarsland, dat goedkoper is dan andere NVM-leden omdat zij onder meer de verkopers zelf de rondleidingen laat geven in hun huis, trapt graag tegen de schenen van concurrenten. Vorig jaar presenteerde het bedrijf zich bijvoorbeeld nog in een commercial als het alternatief voor verkopers die ‘op zoek zijn naar een makelaar zonder scooter’, zou het de grootste makelaar van Nederland zijn en was het volgens een ‘besparingscalculator’ op zijn website veel goedkoper dan vakgenoten.

Verwijzing naar Holleeder

De scooter was een verwijzing naar Willem Holleeder, meent stichting De Bezorgde NVM-makelaars. De crimineel placht zich immers op zo’n voertuig te verplaatsen en had enige belangen in hoofdstedelijk vastgoed. Het was een van de redenen dat de stichting een klacht indiende bij de NVM-tuchtraad. Dat deed het namens ‘zo’n duizend sympathisanten binnen de NVM’, aldus bestuurder Jaap Drijftholt. Die sympathisanten blijven naamloos, omdat de vereniging volgens hem ‘druk uitoefent’ op individuele kritische leden. Die zouden zich niet te veel mogen roeren over zaken die de vereniging zelf kan afdoen.

De NVM verzuimt echter op te treden tegen Makelaarsland en daarmee de veroordeling uit 2017 te handhaven, meent Drijftholt. De voorwaardelijke schorsing uit 2017 moet worden omgezet in een echte schorsing, vindt hij. Daar past ook een verbanning bij van Funda, de grootste huizensite van Nederland waarvan de NVM grootaandeelhouder is. In een nog niet gepubliceerde uitspraak, opgeduikeld door het FD en ook in handen van de Volkskrant, gaat de tuchtraad inderdaad over tot zo’n onvoorwaardelijke schorsing. Makelaarsland neemt volgens de raad in zijn reclames hier en daar een loopje met de feiten en ondermijnt het vertrouwen in de beroepsgroep.

Hoger beroep

‘Wij tekenen zeker hoger beroep aan’, zegt Gijs van Wijgerden, directeur van Makelaarsland. Hij bestrijdt met zijn reclamestrategie uit te zijn op controverse. ‘We gaan weliswaar uit van onze eigen kracht, maar met deze discussie is niemand gebaat.’ Mocht de veroordeling onherroepelijk worden, dan betekent dat volgens hem nog geen vertrek van Funda. ‘De uitspraak gaat over lidmaatschap van de vereniging, niet over adverteren op Funda. Dat mag iedereen, ook onafhankelijke makelaars.’

De NVM heeft ook al te maken met een rel rond Funda. De site – goed voor miljoenen bezoekers – is eigendom van de vereniging en van een aantal individuele NVM-makelaars. De NVM doet te weinig met de site, vinden de laatsten. Verkoop zou niet alleen goed zijn voor hun portemonnee, maar ook voor de ontwikkeling van Funda.

De NVM wil niet reageren op de zaak rond Makelaarsland. Met het verwijt van de stichting dat de vereniging tekortschoot in de handhaving tegenover Makelaarsland ‘kan ik niet zoveel’, zegt de woordvoerder. ‘We hebben niet voor niets onze tuchtprocedures.’