Ray Dalio verlaat nu echt ‘zijn’ Bridgewater, met miljarden op zak

Bridgewater-oprichter Ray Dalio op een tech-conventie in San Francisco, oktober 2019. Beeld Getty Images for TechCrunch

Toen Ray Dalio (73) in oktober vorig jaar zijn pensioen aankondigde, sprak hij over een ‘natuurlijk moment’ om te vertrekken bij Bridgewater. Met omgerekend 120 miljard euro vermogen onder beheer is dat het grootste hedgefonds ter wereld. Toch was het in werkelijkheid maar een half afscheid, want de Amerikaan bleef nog aan als lid van de raad van commissarissen.

Nu is er sprake van een echt vertrek, want Bridgewater trekt royaal de portefeuille om de resterende banden met zijn oprichter door te snijden. Op die manier wil het bedrijf voorkomen dat Dalio zich nog kan mengen in strategische beslissingen. Over de vertrekvergoeding, die bestaat uit aandelen, is maanden onderhandeld.

De invloed van Dalio was eerder al een teer punt. In 2018 maakte Bridgewater de overstap bekend naar een model waarbij de zeggenschap ligt bij een elite van werknemers, in plaats van bij een enkeling. Daar had Dalio weinig zin in. Hij benaderde tientallen werknemers met de boodschap dat ze dan maar aandelen van hem moesten overkopen. Maar hoewel daardoor zijn aandelenbelang daalde, bleef Dalio met dank aan zijn oprichtersaandelen de controle uitoefenen op het bedrijf.

Stemrecht ingeleverd

Daar kwam vorig jaar een eind aan. Dalio deed toen bij zijn pensioen niet alleen afstand van zijn positie als president-commissaris, maar hij leverde ook zijn stemrecht als grootaandeelhouder in. ‘Ik heb de controle overgegeven aan de mensen die nú het bedrijf runnen, en dat voelt geweldig’, verklaarde hij in een tweet. ‘Dit moment is het slotstuk van een reis die 47 jaar heeft geduurd.’

Het gesteggel achter de schermen over zijn absolute vertrek is opmerkelijk gezien Dalio’s filosofie van ‘radicale openheid’, een van de 210 principes die de 73-jarige Wall Street-veteraan in 2017 vastlegde in zijn boek Principles. Zo filmt Bridgewater bijna alles wat in het bedrijf gebeurt, en deelt dat met alle personeelsleden. Ook geven werknemers elkaar punten op tientallen persoonlijkheidskenmerken.

Dalio schuwt zelf de meedogenloosheid niet. Zo gaf hij de volgende leiderschapstip: ‘Wees bereid om de mensen waarvan je houdt omver te knallen.’ Hoeveel de twee ceo’s van Bridgewater, Nir Bar Dea en Mark Bertolini, precies van Dalio houden, is niet bekend, maar het lijkt er dus wel op dat ze diens advies voor de rest ter harte hebben genomen.

Controversiële opmerkingen

De positie van Dalio was al verzwakt door controversiële opmerkingen die hij eind 2021 op tv had gemaakt over de mensenrechtenschendingen in China. Daarbij vergeleek hij het regime vergoelijkend met ‘een strenge ouder’. Bridgewater beheert miljarden dollars aan vermogen van Chinese staatsbedrijven.

Later bleef Dalio een positief beeld ophangen van China, meldt The New York Times. Binnen Bridgewater voerde hij de regel in dat hij persoonlijk als laatste de veelgelezen economische nieuwsbrief Daily Observations moest nalezen. Zo kon hij naar verluidt verhinderen dat anderen zijn lof voor China wisten af te zwakken.

Met het vertrek van zijn oprichter verschijnt eindelijk een punt achter het tijdperk-Dalio bij Bridgewater. Al in 2009 kondigde hij aan af te willen treden als ceo. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Verschillende kandidaat-opvolgers passeerden de revue, maar werden door Dalio te licht bevonden. Zelfs toen hij in 2017 effectief ceo-af was, bleef hij in de bestuurskamer als beleggingsstrateeg.

Stripper op bedrijfsfeestje

Zo vreemd is het niet dat Dalio moeite had om ‘zijn’ bedrijf los te laten. Hij richtte Bridgewater ruim vier decennia geleden op, na een korte loopbaan bij een handelshuis op Wall Street. Een succes was die ervaring niet. Dalio bracht onder meer een stripper mee naar een bedrijfsfeestje, en sloeg zijn baas tijdens een borrel op zijn gezicht. Ontslag was het logische gevolg.

Het typeert de eigenzinnigheid van Dalio, een van de redenen ook waarom hij het aanvankelijk niet goed deed op school. ‘Ik kon mij niet opladen om dingen te leren die anderen mij wilden aanleren zonder dat ik begreep waarom dat voordelig zou zijn voor mij’, tekende hij op in zijn boek. Als golfcaddie hoorde hij zakenlui over de aandelenmarkt praten, waarna hij zelf met succes begon te beleggen.

Dalio was al een van de rijkste Amerikanen, en met de vertrekregeling neemt zijn vermogen verder toe. Maar Bridgewater is niet meer van hem, toch niet echt. Misschien schieten zijn principes hem te hulp. Een daarvan luidt: ‘Aanvaard dat verandering moeilijk is’.