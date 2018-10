Randstad-topman Jacques van den Broek over Uber: ‘Kom maar op’

Randstad-topman Jacques van den Broek. Beeld ANP

Zakenkrant Financial Times meldde onlangs dat Uber zich met een nieuw dochterbedrijf wil gaan toeleggen op de uitzendmarkt. Dat Uber Works moet personeel op zeer korte termijn aanbieden, voor projecten en evenementen. Te denken valt daarbij aan obers en beveiligers.

‘Kom maar op’, zei Randstad-baas Van den Broek over de potentiële concurrent. ‘Er zit ook wat menselijks in dit vak. Bedrijven willen niet alleen krachten inhuren via een platform. Ze willen bijvoorbeeld ook even kunnen bellen’, aldus de Randstad-baas. Hij benadrukte dat zijn concern ook allerlei technologie in huis heeft. Met Monster heeft Randstad volgens Van den Broek ook de op een na grootste cv-database ter wereld, na LinkedIn.

Mede met dank aan die 300 miljoen persoonlijke profielen van Monster wist Randstad in het derde kwartaal omzet en winst opnieuw op te krikken. Maar in Europa merkte de uitzendreus wel dat de groei aan het afzwakken is. Dat komt vooral door de automobielsector. Franse en Duitse autofabrikanten hebben last van dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook de onzekerheid rond de toekomst van de diesel speelt de fabrikanten parten, waardoor ze voorzichtig zijn met tijdelijk personeel. Zowel in Frankrijk (min 1 procent) als Duitsland (min 2) daalde de omzet van Randstad.

Het uitzendconcern profiteert al een hele tijd van de aanhoudende vraag naar (tijdelijk) personeel. In Nederland roept het bedrijf al zeker twee jaar dat er sprake is van een tekort aan krachten in de techniekbranche. Een bijkomend voordeel voor Randstad is dat het door die sterke vraag hogere prijzen kan rekenen voor zijn diensten. Het uitzendconcern zag zijn marges in het derde kwartaal dan ook verbeteren.