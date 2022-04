Rampspoed duurt maar voort bij Philips: apparaten tegen apneu extra kostenpost van 165 miljoen

Het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Op de Amsterdamse beurs duikelde Philips maandag na het luiden van de gong zo’n 10 procent omlaag. Beeld ANP

Op de Amsterdamse beurs duikelde Philips maandag na het luiden van de gong zo’n 10 procent omlaag. Even ervoor had het bedrijf een verlies van 151 miljoen euro over het eerste kwartaal bekendgemaakt, waar de eerste drie maanden van 2021 nog 40 miljoen euro winst hadden opgeleverd. Sinds april 2021, toen het aandeel nog een record van bijna 51 euro noteerde, verloor Philips de helft van zijn beurswaarde. Het beleggersvertrouwen is inmiddels zo gekelderd dat topman Frans van Houten beter zou kunnen opstappen, vindt de Vereniging van Effectenbezitters.

Brokkelend purschuim

Maandag bleek dat Philips nog eens 300 duizend extra apparaten moet terugroepen, boven op de al gemelde 5,2 miljoen stuks. Deze beademingsapparaten hielpen patiënten met slaapapneu, een stoornis waarbij de adem meerdere keren per nacht langdurig kan stokken. Het zwarte, geluiddempende purschuim in de machines blijkt echter te kunnen verbrokkelen, waardoor patiënten het gevaar lopen dat er mogelijk kankerverwekkende schuimdeeltjes in hun luchtwegen terechtkomen. Ook kan de schuimlaag in de apparaten chemische gassen uitwasemen.

In de Verenigde Staten lopen meer dan honderden ‘class actions’ oftewel groepsvorderingen tegen Philips, waarin gedupeerden een schadevergoeding eisen. Sommigen menen neus- of longkanker te hebben overgehouden aan het gebruik van hun Philips-apparaat, anderen klagen over luchtwegirritatie, braken en hoofdpijnen. Ook in onder meer Nederland, Australië, Chili, Israël en Canada zijn rechtszaken tegen Philips aangespannen.

Uit de eerste medische onderzoeken komt tot nu toe het beeld naar voren dat de risico’s voor Philips-klanten beperkt zijn. In december bleek uit een door onafhankelijke toxicologen uitgevoerde studie dat de uitwaseming van chemische gassen in de slaapapneu-apparaten in zulke kleine doses is dat de kans op kanker verwaarloosbaar is.

Geen hoger risico op kanker

Topman Van Houten verwees maandag tijdens een presentatie voor investeerders ook naar recent onderzoek onder 6.900 Canadese slaapapneu-patiënten in de American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, waaruit bleek dat gebruikers van de teruggeroepen Philips-apparaten geen hoger risico op kanker lopen. Onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van het afbrokkelende schuim in de apparaten loopt nog.

Vorige maand kreeg Philips nog een schrobbering van de Amerikaanse Food and Drugs Administration, de medische waakhond van de Verenigde Staten. Philips heeft in de ogen van de FDA ‘onvoldoende’ gedaan om zijn klanten te informeren over de gevolgen van het terugroepen van zijn slaapapneu-apparaten. Dit leidt tot veel ‘frustratie’ bij slaapapneu-patiënten, aldus de FDA. In een FDA-rapport uit november kwam al naar voren dat Philips zeker sinds 2015 op de hoogte was van de gebreken aan zijn apparaten.

Tot overmaat van ramp bleken vorige week nog een miljoen andere Philips-apparaten met mankementen te kampen. Zo kunnen bepaalde beademingsapparaten, waarvan er wereldwijd ruim 100 duizend in gebruik zijn, door een storing in de elektronica plots uitvallen, zonder dat er een alarm afgaat. Dit zou wereldwijd tot 340 incidenten hebben geleid, aldus de Britse medische waakhond MHRA, onder wie ‘een aantal ernstige gewonden en enkele doden’. Philips zegt dat er één sterfgeval is geweest waarbij sprake was van een haperend beademingsapparaat. Daarnaast werken nog eens 900 duizend draagbare defibrillatoren (aed’s) niet altijd naar behoren door een tekort aan geleidende gel op de elektroden.

Geen vertrouwen meer

‘Er blijven maar problemen bij komen, de schade wordt steeds groter’, constateert Joost Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), de belangenclub van beleggers. ‘Consumenten en beleggers vertrouwen Philips niet meer. Die geloofwaardigheid win je niet zomaar terug. Philips probeert de schade te counteren door te zeggen dat er ook heel veel goed gaat bij het bedrijf. Dan denk ik: ja, dank je, dat mag ik wel hopen, inderdaad. Maar het hele verhaal met de slaapapneu-apparaten is geen klein steentje meer in de schoen van Philips, het is een rots op de rug van het bedrijf.’

De VEB vraagt zich af of het niet beter is dat Van Houten, wiens derde ambtstermijn als Philips-baas volgend jaar afloopt, de eer aan zichzelf houdt na het slaapapneu-echec. ‘Het is aan de commissarissen van Philips om hierover te beslissen, maar wellicht zou het beter zijn om een andere topman of -vrouw aan te stellen. Van Houten gaat volgend jaar weg, daarmee is hij nu toch een beetje vleugellam. Als Philips met een geloofwaardig plan komt, waarin het een nieuwe bestuursvoorzitter aankondigt, dan is dat wat ons betreft te billijken.’