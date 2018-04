Rai Vereniging: Nederland 'vergroent' minder snel door import buitenlandse auto's

Open achterdeur

De branchevereniging vergeleek de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto's in 2017 met de gemiddelde CO2-uitstoot van alle geïmporteerde auto's tot twee jaar en kwam tot de conclusie dat de laatste categorie 12 procent vervuilender is. 'Door de import vergroent Nederland minder snel', zegt Rai-voorzitter Steven van Eijck. 'Het huidige kabinet wil dat in 2030 nog slechts emissieloze auto's in de showroom staan, maar dat heeft geen zin als je de achterdeur openlaat voor auto's uit het buitenland.'



Autobrancheorganisatie Bovag ziet de bpm eveneens 'het liefst zo snel mogelijk verdwijnen', zegt woordvoerder Tom Huyskens. Toch gelooft Bovag niet dat alle consumenten die nu een goedkopere auto uit het buitenland ophalen, bij een verlaging van de belasting kiezen voor een gloednieuwe auto uit Nederland. 'Een deel van deze groep zal ook dan een tweedehandsauto kopen.' De economische crisis heeft de consument de ogen geopend, zegt Huyskens. 'Nieuwe auto's zijn minder in trek.'



Het ministerie van Financiën gaat nog in gesprek met de autosector over de invulling van de afspraken uit het klimaatakkoord, zegt een woordvoerder in een reactie. 'Daar willen we nu niet op vooruitlopen.'