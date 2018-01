Radar laat zien: discriminatie bij uitzendbureaus is hardnekkig als onkruid. Hoe los je zoiets op?

Dat bijna de helft van de benaderde uitzendbureaus in de Radar-uitzending instemt met het verzoek om Marokkanen, Turken of Surinamers uit te sluiten, is een zorgelijk resultaat. Toch scoorde de uitzendbranche in 2011 op dit vlak nog een stuk slechter. Twee sociologen van de Vrije Universiteit belden toen 187 uitzendbureaus met een soortgelijke vraag als die van de Radar-redacteuren. In driekwart van de gevallen honoreerden de bureaus dat verzoek. Grote uitzendbureaus bleken minder vaak te discrimineren dan hun kleinere branchegenoten.



Dat sommige uitzendbureaus Nederlanders met een migrantenachtergrond discrimineren, bleek ook uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2012. Twintig perfect Nederlands sprekende acteurs met vijf verschillende etnische achtergronden bezochten 460 uitzendbureaus. Ze hadden ieder exact hetzelfde cv bij zich. Van de autochtone sollicitanten kreeg 44 procent werk aangeboden na een gesprek bij een uitzendbureau, terwijl van de werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond maar 28 procent aan de slag kon.



Dat uitzendbureaus er geen been in zien om werkzoekenden op hun afkomst te discrimineren, is alleen een probleem als er ook werkgevers zijn die uitzendbureaus vragen te discrimineren door uitzendkrachten van een bepaalde etniciteit uit te sluiten. In 2013 ontdekte onderzoeksinstituut Panteia dat 83 procent van de Nederlandse intercedenten toen gemiddeld eens per week de vraag kreeg bepaalde uitzendkrachten uit te sluiten. De opdrachtgevers van uitzendbureaus discrimineerden het vaakst op leeftijd (85 procent), gevolgd door geslacht (67 procent). Van de bedrijven die bepaalde uitzendkrachten wilden uitsluiten discrimineerde 'slechts' in 35 procent op etnische kenmerken.