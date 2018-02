Rabobankdirecteuren in VS wisten van misstanden in filialen bij Mexicaanse grens

Dubieuze klanten

Ook twee hoger geplaatste leidinggevenden van de Rabobank blijken op de hoogte te zijn geweest van de Amerikaanse perikelen. Een van hen werd in februari 2013 gemaild met het verzoek een kritische medewerker te ontslaan, 'want ik heb er geen enkel vertrouwen in dat zij in de toekomst de bank zo goed mogelijk zal representeren'. Het is niet bekend of en hoe hierop gereageerd is. Kort daarop werd de vrouw inderdaad met verlof gestuurd, om enkele maanden later ontslagen te worden.



Twee Rabobankfilialen spelen een hoofdrol in deze geschiedenis. Op een steenworp van de grens gelegen, legden zij willens en wetens de rode loper uit voor dubieuze klanten. Van het kantoor in Calexico was bekend dat pantserwagens met geld er af en aan reden. Cash gestorte drugsinkomsten werden witgewassen en wel terug gebracht naar Mexico. Ook in Tecate ging het er niet zuiver aan toe. Zo noemt de Amerikaanse aanklager het voorbeeld van een zakelijke klant die tussen 2009 en 2012 jaarlijks voor meer dan 1 miljoen dollar cash liet opnemen. Dat gebeurde via verschillende individuen. Zij trokken, vaak meerdere keren per dag, tranches van 9500 dollar van de rekening.