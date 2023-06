Rabobank: verdere prijsdaling maakt woning betaalbaarder

Makelaar plakt sticker 'verkocht' op bord 'te koop'. Beeld Marcel van den Bergh

Kopers kunnen zich door de ‘flinke’ loonstijgingen meer permitteren, ­aldus de bank. Het bruto modaal inkomen zal naar verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) dit jaar 6,5 procent hoger uitkomen dan in 2022 (en in 2024 nog eens 4,9 procent hoger). ‘Bij zulke inkomensstijgingen kunnen huizenkopers in 2024 bijna hetzelfde bedrag lenen als begin 2022, toen de hypotheekrente zo’n 3 procentpunt lager was.’

Tegenover de loonstijging plaatst de bank een mogelijke prijsdaling van gemiddeld 5 procent over heel 2023. Eind 2024 zou de prijs van het doorsnee bestaande koophuis dan zo’n 33 duizend euro lager liggen dan in de zomer van 2022, op de ‘top van de markt’.

Het aantal verkopen zal ook volgend jaar met zo’n 165 duizend verkopen relatief laag blijven, verwachten de woningmarktvolgers. Eerder gingen zij nog uit van respectievelijk circa 10 en 20 procent meer verkooptransacties.

Huizenkopers krijgen door de groei van het aantal te koop staande woningen steeds meer keus. Jonge kopers (tot 35 jaar) waren in dit jaar de sterkste kopersgroep. Onder alle leeftijden was sprake van een daling van het aantal aankopen. Onder jonge kopers was de terugloop niet meer dan 4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Onder 35- tot 54-jarigen was de dip 19 procent. Het eigenwoningbezit onder 35-minners daalde overigens van zo’n 40 procent in 2008 tot ruim 30 procent nu.