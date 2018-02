Rabobank schikt zaak over witwaspraktijken Mexicaans drugsgeld voor 298 miljoen euro

'De bank wast drugsgeld wit en is medeschuldig' De Mexicaanse stad Durango is een toegangspoort tot de beruchte Gouden Driehoek, het berggebied waar drugskartels heroïne en wiet produceren. Wie praat verdwijnt, dus zwijgt iedereen. Rabobank heeft een filiaal in de buurt. 'De bank wast drugsgeld wit en is medeschuldig.' (+)

Een oud-manager van de compliance afdeling van RNA heeft toegegeven dat hij en zijn collega's een oogje toeknepen bij verdachte transacties. Het gaat onder meer om dubieuze transacties ter waarde van tien miljoen dollar, verricht door een Mexicaanse klant. De oud-medewerker stelt dat ook zijn leidinggevenden op de hoogte waren van de illegale praktijken.



De schikking brengt de zaak in de VS tot een eind, in Nederland is nog wel kans op strafvervolging. Advocaat Göran Sluiter heeft in januari vorig jaar een aanklacht tegen Rabobank ingediend, onder meer namens Fernando Hernández, een in Amsterdam woonachtige Mexicaan. Door geld van drugskartels wit te wassen is Rabobank medeverantwoordelijk voor de misdaden die deze organisaties begaan, aldus de aanklacht.



In de Mexicaanse drugsoorlog vielen vorig jaar ruim 25 duizend doden, autoriteiten schatten dat Mexicaanse narco's in 2016 ruim 48 miljard euro hebben verdiend. Dat geld wordt witgewassen, en banken spelen daarbij een belangrijke rol. In 2012 gaf de Britse bank HSBC toe 881 miljoen dollar te hebben witgewassen voor Colombiaanse en Mexicaanse drugskartels. De bank betaalde een recordboete van bijna 2 miljard dollar.