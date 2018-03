Rabobank dicteerde noodlijdend bouwbedrijf Midreth woekervoorwaarden, hof spreekt van machtsmisbruik

Midreth heeft in de afgelopen jaren te grote, prestigieuze projecten aangetrokken waarvoor niet voldoende professionaliteit in huis was

Het bedrijf ging in 2011 alsnog failliet. De curator was toen al zeer kritisch over het bedrijf en haar management. 'Midreth heeft in de afgelopen jaren te grote, prestigieuze projecten aangetrokken waarvoor niet voldoende professionaliteit in huis was.' Het Arnhemse gerechtshof concludeert overigens ook niet dat de Rabobank het faillissement van Midreth heeft veroorzaakt.



In een persbericht laat Leliveld weten dat er 'eindelijk' sprake is van 'gerechtigheid. De bank heeft een uiterst kwalijke rol gespeeld, die uiteindelijk mede heeft geleid tot het faillissement van dat prachtige bouwbedrijf. Dat was verschrikkelijk voor onze klanten, onze werknemers en mijn gezin.'



Zijn advocaat Gert Glas zegt in het FD dat de uitspraak van het hof van belang is voor 'honderden andere vergelijkbare gevallen' waarbij banken noodlijdende bedrijven 'te hulp schieten' met leningen waar extreem nadelige voorwaarden aan vast zitten. Leliveld had volgens hem geen andere keuze dan de voorwaarden accepteren: door de economische crisis stond hij met zijn rug tegen de muur.



In de crisisjaren weten veel ondernemers de ondergang van hun bedrijf aan hun bank. Bij de rechter vingen zij doorgaans bot als zij vervolgens tegen de bank procedeerden.



Leliveld eist tenminste 63 miljoen euro schadevergoeding van de bank. De Rabobank wil niet inhoudelijk reageren op de uitspraak. Een woordvoerder: 'We bestuderen het arrest van het hof en bekijken nog wat onze vervolgstappen zullen zijn.'