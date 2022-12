Raakt Elon Musk door Twitter aan de bedelstaf?

Elon Musk is niet meer de rijkste man in de wereld. Die positie is overgenomen door de 73-jarige Fransman Bernard Arnault, de oprichter en grootaandeelhouder van LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), het grootste conglomeraat van luxeproducten in de wereld en het duurste beursfonds op Euronext.

De reden is niet dat Arnault plotseling veel rijker is geworden, want het aandeel LVMH – ook eigenaar van merken als Givenchy, Dior, Bulgari, Sephora en Tiffany – schommelt al het hele jaar rond de 700 euro.

De reden is dat Musk een heel stuk armer is dan een jaar geleden. Het aandeel Tesla is sinds november 2021 gezakt van ruim 400 euro tot 150 euro. Het vermogen van Musk, die nog een belang van 14 procent in Tesla heeft, daalde daardoor van 320 miljard naar 174 miljard dollar. Dat van Arnault is 191 miljard dollar, aldus het blad Forbes, dat rijkenlijstjes publiceert als Voetbal International wedstrijduitslagen.

Musk is in het casino van de haute finance in één jaar tijd per saldo 150 miljard euro kwijtgeraakt – ongeveer het bbp van een land als Hongarije. Nu raakt hij daardoor niet aan de bedelstaf. Hij is nog altijd veertien keer zo rijk als Heineken-erfgename Charlene de Carvalho, de rijkste Nederlander.

Maar enige bescheidenheid zou hem volgens zijn critici goed doen. Hij leidt aan een eigenschap die ook voetbaltrainers, politieke leiders, televisiesterren en ceo’s niet onbekend is: het Icarus-syndroom. Verblind door het succes waant hij zich bijna onkwetsbaar en denkt de wereld naar zijn hand te kunnen zetten. Hoogmoed, competitiedrang en overdreven vertrouwen op de eigen intuïtie leiden ertoe dat normen en regels overboord worden gegooid, adviezen niet meer serieus worden genomen en eigen visies als absolute waarheid worden gezien. Vele veldheren in de geschiedenis vonden hiermee, soms letterlijk, hun Waterloo.

Deze week verkocht Musk nog eens 22 miljoen aandelen Tesla met een waarde van 3,5 miljard dollar. Dat betekent dat hij dit jaar al voor 40 miljard euro aandelen Tesla heeft verkocht. Waarschijnlijk heeft hij geld nodig om de 44 miljard kostende overname van Twitter te financieren. Financieel lijkt de overname van Twitter een sof te worden. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor outside-aandeelhouders van Tesla. Zij klagen inmiddels steen en been. Leo Koguan, de softwaremiljardair die zich ooit Musks fanboy noemde en de op drie na grootste aandeelhouder van Tesla is, twitterde deze week dat Musk zoveel bezig is met zijn nieuwe speeltje dat hij zijn taken bij Tesla verwaarloost. ‘Zijn wij de dwaze tassendragers van Elon? Er is bij Tesla een echte manager als Tim Cook (de Apple-baas, red.) nodig, niet Elon.’

Deze kritiek komt op een moment dat Tesla kampt met steeds fellere concurrentie. Daarnaast dreigen de aankopen van nieuwe elektrische auto’s te stagneren als gevolg van hogere financieringslasten nu de rente stijgt. En verder hebben Tesla-kopers schadeclaims ingediend omdat de belofte van een zelfrijdende technologie niet is nagekomen. Ook dreigt een strafrechtelijk onderzoek.

En in plaats van Tesla te leiden, is Musk bezig Twitter te redden.