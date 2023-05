Quote: jonge miljonairs dik miljard minder rijk door tegenwind in tech

Negin Mirsalehi debuteert in de Quote top-100 van jonge miljonairs. De onderneemster komt met een vermogen van 21 miljoen binnen op plek 61. Beeld Getty Images for REVOLVE

Dat blijkt uit de top-100 jonge miljonairs van zakenblad Quote die dinsdag is verschenen. De bovenste drie zagen een flink deel van hun vermogen verdampen. Lijstaanvoerder Adriaan Mol van betaalplatform Mollie kwam volgens het zakenblad uit op 2,8 miljard euro, een vijfde minder dan vorig jaar. Robert Vis van communicatiedienstverlener MessageBird raakte een kwart van zijn vermogen kwijt en gaat terug naar 1 miljard. Nummer drie Job van der Voort (33) leverde bijna 15 procent in en houdt nog 575 miljoen over. Van der Voort is de oprichter van Remote.com, dat bedrijven helpt personeel te vinden in landen waar ze niet zelf aanwezig zijn.

Tot voor kort was er voor dit soort bedrijven geen vuiltje aan de lucht. ‘Maar tech maakte een duikeling op de beurzen, geldschieters hielden de hand op de knip en door de hoge rente is een investering lospeuteren ineens een stuk moeilijker’, schrijft Quote. ‘In de techwereld stroomt het bloed door de straten’, zegt Sabi Tolou van Sendcloud (dat webshops aan pakjesbezorgers koppelt) in het blad.

Over de auteur

Wilco Dekker is economieverslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over grote bedrijven, ongelijkheid en lobby.

Niettemin haalden 26 debutanten de lijst, onder wie een vrouw: Negin Mirsalehi. Deze 34-jarige influencer (ruim zeven miljoen volgers op Instagram) en onderneemster (met beautylijn Gisou) komt met een vermogen van 21 miljoen euro binnen op plek 61. Vrouwen scoren al jaren slecht onder de jonge selfmade miljonairs. Modeonderneemster Nikkie Plessen (plek 42), model Doutzen Kroes (54) en Sharon Hilgers van sieradenmerk My Jewellery (30) zijn de enige andere vrouwen in de top-100.

Bij de BN’ers voeren dj’s de boventoon. De 26-jarige Martijn Garritsen, oftewel Martin Garrix, is de hoogst genoteerde met een vermogen van 48 miljoen euro. Collega’s Nick van de Wall (Afrojack) en Robbert van de Corput (Hardwell) worden geschat op 26, respectievelijk 19 miljoen euro. De dj’s zagen hun vermogen op peil blijven of groeien. Quote houdt ook hoop voor de techsector. ‘De tech- en cryptofanfare blaast minder hard, maar de muziek is niet gestopt.’

In ieder geval is er volgend jaar een nieuwe nummer één: Adriaan Mol wordt 40 en verdwijnt daarmee uit de lijst.