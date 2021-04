Pulsvisverbod definitief, Europees Hof wijst Nederlandse eisen af

Beeld ANP

Landbouwminister Carola Schouten vroeg het Europese hof anderhalf jaar geleden om het verbod op pulsvisserij terug te draaien. Het totaalverbod, waartoe het Europees Parlement en de Europese Raad in 2019 besloten, pakte dramatisch uit voor vissersbolwerken als Urk en Texel, waar veel vissers van de pulskortechniek gebruikmaakten, vaak na grote investeringen te hebben gedaan. In totaal telde Nederland bijna tachtig pulskorvissers.

In de ogen van minister Schouten zijn bij het in de ban doen van pulskorvisserij ‘meerdere bepalingen’ met voeten getreden. ‘Het pulskorverbod is namelijk niet vastgesteld op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies’, zei de minister destijds. Pulskorvisserij zou ook voordelen hebben, zoals brandstofbesparing en bodembehoud, waarmee het Europees parlement onvoldoende rekening zou hebben gehouden.

Bij pulskorvissen worden tong, schol en andere platvissen opgeschrikt met elektrische schokjes, waardoor ze het net in zwemmen. Het Europees Parlement en de Europese Raad vonden dat de techniek voor te grote ecologische schade zorgde, de Nederlandse argumenten ten spijt dat de ouderwetse boomkorvisserij, waarbij vissers met sleepnetten over de zeebodem gaan, juist voor meer schade zorgt.

Het Europees Hof van Justitie ging donderdag echter niet mee in het Nederlandse verweer. De Europese wetgever is niet verplicht om zijn keuzes ‘uitsluitend te baseren op de beschikbare wetenschappelijke en technische adviezen’, oordeelde het hof donderdag. Bovendien bleek uit de wetenschappelijke adviezen waarop de Europese Raad en het Europees Parlement zich baseerden dat pulskorvisserij weliswaar bepaalde voordelen heeft ten opzichte van boomkorvisserij, maar ook dat sommige risico’s van pulsvissen nog verder onderzoek vereisen.

Over het Nederlandse argument dat vissen met elektrische pulskor ‘innovatief’ is, was het hof kort: de wetgever is niet verplicht om ‘elke nieuwe techniek op te nemen in een wetgevingshandeling, enkel omdat zij innovatief is’. Tegen de uitspraak van het Luxemburgse hof is geen hoger beroep mogelijk.

De Nederlandse Vissersbond en kotterorganisatie VisNed reageerden donderdagochtend verslagen op het ‘vernietigende’ oordeel van het Europese Hof. De twee belangenclubs zagen het vonnis als een ‘laatste strohalm’ waar veel familiebedrijven in de visserij zich aan vastklampten. ‘Helaas gaven de wetenschappelijke feiten onvoldoende aanleiding voor het hof om op juridische gronden de besluitvorming terug te draaien.’