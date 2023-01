Protectionisme maakt meer kapot dan je lief is, vreest ‘geopolitieke speelbal’ ASML

Werknemer van ASML werken aan een van de hightech machines van ASML. Beeld REUTERS

‘Probeer maar eens een auto te bestellen’, zei ceo Peter Wennink woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers van ASML. ‘Dan kom je erachter dat de wachttijd door het tekort aan computerchips twaalf maanden of langer is.’ ASML uit Veldhoven geldt als ’s werelds geavanceerdste chipmachinefabrikant en is uitgegroeid tot Europa’s kostbaarste technologiebedrijf.

Eigenlijk had Wennink het tijdens zijn jaarlijkse persconferentie vooral willen hebben over de ook in 2022 weer de spuigaten uitgelopen groei van ASML en niet over die vermaledijde techoorlog tussen de Verenigde Staten en China waarin ASML ongewild een geopolitieke speelbal is.

Op bijval van de aanwezige journalisten kon Wennink niet rekenen, omdat het succes van ASML allengs een van de zekerheden des levens lijkt: de zon komt op in het oosten, water kookt bij 100 graden en ASML verpulvert elk jaar zijn eigen verkooprecords. De nummer 31 op de wereldranglijst van waardevolste bedrijven verkocht in 2022 voor 21,2 miljard euro aan machines, ruim meer dan de 18,5 miljard euro in het vorige recordjaar 2021.

Exportcontroles

En dus gingen vrijwel alle vragen over de exportcontroles waarmee de Amerikaanse regering de uitvoer van ASML-machines naar China aan banden probeert te leggen. Ze maken deel uit van de Amerikaans-Chinese techoorlog, die Morris Chang, oprichter van ’s werelds grootste chipmaker TSMC, onlangs al de nagel aan de doodskist van de globalisering noemde.

Sinds enkele jaren steekt de Nederlandse overheid onder Amerikaanse druk al een stokje voor de export naar China van ASML’s kroonjuweel: zijn tot wel 160 miljoen euro kostende EUV-machine. Het met extreem ultraviolet licht werkende apparaat geldt als de ‘ingewikkeldste machine ooit’.

De regering-Biden probeert al tijden te voorkomen dat ASML ook zijn op één na geavanceerdste koopwaar, de DUV-machine, nog langer op het vliegtuig zet naar China. De Amerikanen willen verhinderen dat China op technologisch vlak eenzelfde machtspositie opbouwt zoals Rusland eerder op het gebied van gas.

Topman Peter Wennink (rechts) van ASML en zijn financiële man Roger Dassen, woensdag bij de de jaarvergadering van het techbedrijf.

Bovendien zou China de machines van ASML kunnen gebruiken om de VS ook militair naar de kroon te steken, vreest Washington. Chips zijn niet alleen hoofdingrediënten van telefoons en computers, maar ook van drones, raketwerpers en ander wapentuig.

Wennink is niet doof voor de Amerikaanse zorgen, al betwist hij het militaire argument. ‘De chips in militaire toepassingen zijn dikwijls 10, 15, misschien wel 20 jaar oud. Die chips zijn over de hele wereld verkrijgbaar, ook in China.’

80 miljard dollar

Tegelijkertijd is het de regering-Biden niet louter te doen om de wapentechnologie van nu, maar ook om die van de toekomst, waarin mogelijk wel EUV-chips zullen zitten. Ook daarop valt het nodige af te dingen, vindt Wennink. ASML verkoopt dan wel geen EUV-machines aan China, maar wel aan Taiwan, Zuid-Korea en de VS. ‘En die chips kan elke klant kopen, inclusief Chinese bedrijven. China is de grootste chipimporteur op deze planeet. De vijf grootste Amerikaanse chipfabrikanten verkopen voor 80 miljard dollar aan chips aan China!’

De ASML-topman vreest dat het schisma in de wereldeconomie tussen een Chinees en Amerikaans machtsblok het voorheen ‘grenzeloze ecosysteem’ in gevaar brengt, waarmee de chipindustrie de afgelopen decennia zoveel technologische vooruitgang schiep. ASML’s ruim 457 duizend onderdelen van over de hele wereld tellende EUV-machine is daar in zijn ogen een schoolvoorbeeld van. ‘Wanneer je allerlei sloten in dat systeem zet, heeft dat gevolgen. Je maakt het systeem minder efficiënt.’

Wennink vindt het ‘verbijsterend’ dat regeringen zich nu pas lijken te realiseren hoe afhankelijk onze technologische vooruitgang is van slechts enkele chipgrootmachten in de wereld, zoals Taiwan en Korea. ‘Als je tot twee, drie jaar geleden een gemiddelde politicus had gevraagd hoe de halfgeleiderindustrie werkt, zou hij geen idee hebben gehad. Het is alsof het weer 1973 is: er was altijd olie, totdat het er niet meer was. En toen was olie plots een strategisch handelsgoed.’