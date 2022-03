ProRail waarschuwt: aanleg spoor loopt gevaar door gevolgen oorlog Oekraïne

Werknemers van proRail werken aan een wissel op het spoor bij Hoofddorp. Beeld Lex van Lieshout / ANP

De stijging van energieprijzen en verstoringen van logistieke trajecten veroorzaken veel onzekerheid bij ProRail over de voortgang van projecten in de spoorbouwsector. Bedrijven kampten voor de oorlog in Oekraïne ook al met hoge energieprijzen, maar vanwege vaste contracten met energieleveranciers bleef de schade beperkt.

‘Nu zijn de prijzen kennelijk zo hoog dat onze leveranciers de deuren sluiten en hun werkzaamheden stilleggen’, zegt ProRail-woordvoerder Coen van Kranenburg. Als voorbeeld noemt hij de walserijen die het staal produceren dat gebruikt wordt om spoorstaven van te maken. Vanwege de hoge energiekosten hebben zij de productie gestaakt.

Dit betekent dat er in maart en april drie treinladingen aan spoorstaven niet aankomen. Samen is dat goed voor ongeveer zestig kilometer spoor, ongeveer de afstand tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen zijn niet alleen in de staalproductie te vinden. Houttekorten bijvoorbeeld, maken werkzaamheden aan perronkappen lastig. ‘Het zal voor ons niet de grootste problemen opleveren’, zegt Van Kranenburg. ‘Maar een veiligheidshelm kost normaal ongeveer 8 euro. Nu is dat het vijfvoudige. Het geeft aan hoe snel en hard de prijzen stijgen.’

Systeemsprongen

De gevolgen zijn vooral groot op de langere termijn. Doordat werk nu niet uitgevoerd kan worden, kan het zijn dat toekomstige projecten uitgesteld moeten worden. ‘We hebben sowieso al te maken met personeelskosten’, zegt Van Kranenburg. ‘Als er projecten uitvallen kan dat ertoe leiden dat we in de toekomst bepaalde systeemsprongen niet kunnen maken.’ Hij doelt hiermee bijvoorbeeld op het inzetten van meer treinen op bepaalde trajecten.

Van Kranenburg benadrukt dat er voor reizigers vooralsnog geen directe gevolgen zijn. ‘We willen vooral aangeven dat dit probleem nu speelt.’ Samen met opdrachtgevers en de bouw bekijkt ProRail nu wat hen te doen staat en welke zaken prioriteit moeten krijgen. ‘Als er projecten niet doorgaan of uitgesteld worden, willen we die eerst goed in kaart hebben gebracht voordat we daar uitspraken over doen.’

ProRail kijkt hoe het de pijn het beste kan verdelen. De spoorwegbeheerder houdt rekening met een reizigerstoename van 30 tot 40 procent tussen 2030 en 2040. ‘Vooral in de Randstad komen er veel mensen bij. Die moet je mobiel kunnen houden. Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in dit proces.’

Er vindt overleg plaats met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere publieke opdrachtgevers, aannemers en leveranciers over de maatregelen om werkzaamheden en aanbestedingen zo veel mogelijk te laten doorgaan. Van Kranenburg spreekt van een ‘enorm ingewikkelde puzzel voor alle betrokken partijen’.