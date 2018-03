ProRail en NS scoren beter, maar op HSL gaat het straks mis

Meer overheidssteun

In reactie op het onderzoeksrapport en de prestatierapporten van ProRail en NS, die staatssecretaris Van Veldhoven ook naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, pleit het spoorbedrijf nu al voor meer overheidssteun om niet in problemen te komen op de HSL. Omdat dat tracé ook nog voor een deel over conventioneel spoor leidt, met aparte veiligheidssystemen, is een forse extra investering in de infrastructuur nodig (vermoedelijk honderden miljoenen euro's) om uitval en vertraging van treinen te beperken.



Over 2017 blijft NS hoe dan ook een boete van de overheid bespaard nu prestatieafspraken zijn nagekomen. Voor ProRail, dat het aantal storingen in de belangrijkste 'hinderklassen' (bepaalde hoeveelheid uitgevallen of vertraagde treinen) zag oplopen van 610 naar 628 heeft Van Veldhoven wel een 'boete onder voorbehoud' in petto. Die bedraagt 1,2 miljoen euro.