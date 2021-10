Proef tot 2025 op Betuweroute met zelfrijdende goederentreinen

Goederentrein op de Betuweroute bij Hellouw. Beeld Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Dat heeft Deutsche Bahn dinsdag bekendgemaakt. De Duitse overheid trekt een kleine 19 miljoen euro subsidie uit voor het experiment met geautomatiseerd goederenvervoer, waarvan het leeuwendeel naar Deutsche Bahn Cargo gaat. De vrachtdivisie van Europa’s grootste spoorwegmaatschappij werkt daarbij samen met de Nederlandse spoorbeheerder ProRail.

De Betuweroute is een cruciale aanvoerroute voor de zware industrie van het Duitse Ruhrgebied. Meer dan de helft van alle 45 duizend goederentreinen die jaarlijks de Duitse grens passeren rijden blijkens cijfers van ProRail over de in 2007 in gebruik genomen goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse Maasvlakte en Zevenaar.

Door de goederentreinen te automatiseren hopen Deutsche Bahn en ProRail meer treinen te kunnen inzetten, doordat ze dichter op elkaar kunnen rijden. Ook moet de zogeheten ‘Automatic Train Operation’ de stiptheid, veiligheid en duurzaamheid van treinvervoer verbeteren. Dit alles moet de concurrentiepositie van goederenvervoer via het spoor versterken ten opzichte van transport via vrachtwagens. ‘Technologie is een belangrijke manier om vervoersvolumes te verplaatsen van de weg naar het milieuvriendelijkere spoor’, aldus Deutsche Bahn.

Het is nog niet duidelijk of de treinen tijdens het experiment op de Betuweroute helemaal of gedeeltelijk zelfrijdend zullen zijn, laat een ProRail-woordvoerder weten. Drie jaar geleden bevond zich bij een eerdere test met een geautomatiseerde goederentrein op de Betuweroute nog wel een machinist aan boord. Optrekken en remmen gingen toen automatisch, maar voor het sluiten van de deuren of het ingrijpen bij een noodgeval was menselijk personeel aanwezig. Op den duur is het de bedoeling dat ook deze laatste twee facetten helemaal automatisch gaan, zoals al het geval is in veel buitenlandse metro’s.