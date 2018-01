Proef in Rotterdam en Arnhem: gas en licht kopen met prepaid-tegoed

Moderne gaspenning

Voorlichtingsorganisatie Nibud is overwegend positief over de proef met de prepaid-energietegoeden 'We juichen het altijd toe als organisaties meedenken over hoe consumenten meer grip op hun portemonnee kunnen krijgen', zegt woordvoerder Karin Radstaak. 'Dus we zijn benieuwd hoe dit gaat uitpakken.' De prepaid-energiedienst moet wel een vrijwillige keuze blijven, stelt Radstaak. 'Dat lijkt ons wel een voorwaarde. Bij een mobiele telefoon kan je ook kiezen tussen prepaid en abonnement.'



Met de prepaid-dienst keert de zogeheten gaspenning terug in een modern jasje. Tot in de jaren zestig kochten veel Nederlanders hun warmte in huis door dat muntje in een speciale muntmeter in hun meterkast te stoppen. Pas als het muntje in de meter viel, kregen de huishoudens hun stroom en gas. Ook de gaspenning moest voorkomen dat huishoudens te grote schulden opbouwden.