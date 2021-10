Problemen met slaapapparaten en chiptekorten drukken omzetgroei Philips

De Philips-productie van elektrische tandenborstels had in het derde kwartaal van dit jaar te lijden onder een tekort aan chips. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De belangrijkste oorzaken zijn volgens Philips de terugroepacties van de apparaten tegen slaapapneu en problemen in de toeleveringsketen, waaronder het tekort aan chips en andere elektronische onderdelen.

Vanwege fouten in geleverde slaapapneu-apparaten, zoals afbrokkelende schuimdeeltjes in luchtfilters die door patiënten worden ingeademd, is Philips verwikkeld in meerdere rechtszaken. Het concern schrijft in de kwartaalcijfers dat het nog geen indicatie kan geven van de hoogte van mogelijke schadeclaims van patiënten. In totaal moeten er drie tot vier miljoen apparaten worden vervangen of gerepareerd. Philips heeft hiervoor 500 miljoen euro gereserveerd.

Ook heeft het bedrijf last van chiptekorten, waardoor Philips bijvoorbeeld niet genoeg elektrische tandenborstels kon produceren om aan de vraag te voldoen. Het tekort aan containers en opstoppingen in de havens leidden ook tot vertraging in het vervullen van orders.

Het bedrijf heeft ondertussen de laatste stappen gezet in het afstoten van de productie van huishoudelijke elektronica. Hiermee kan het bedrijf zich volledig richten op gezondheidstechnologie. ‘Voortbordurend op deze kracht hebben we negentien samenwerkingen op de lange termijn gesloten met ziekenhuizen van over de hele wereld’, schrijft ceo Frans van Houten in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Van Houten ziet nog veel coronagerelateerde onzekerheden en verwacht dat het bedrijf hier ook in het laatste kwartaal van dit jaar nog last van zal hebben. De verkoopgroei van het hele jaar zal volgens hem laag uitvallen. Wel verwacht hij dat vanwege toenemende bestellingen de beoogde omzetgroei – zo’n 5 procent – volgend jaar hervat zal worden. Dit kwartaal was de omzet 4,2 miljard euro, het bedrijfsresultaat 512 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2020 was het bedrijfsresultaat nog 684 miljoen euro.