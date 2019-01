Problemen Chinese economie nemen toe: handelsoorlog met VS slaat gat in export

Handelsdeal tussen China en VS ‘behoort zeker tot de mogelijkheden’

De VS en China praten weer over een einde aan de handelsoorlog die beide economieën nu al flinke schade berokkent. Woensdag werd in Beijing de eerste ronde van concrete onderhandelingen afgesloten. Lees hier vijf vragen over de onderhandelingen tussen China en de VS.

Is de Chinese economie bezig in te storten? China gaat meer op het Westen lijken en dat zal gepaard gaan met een veel lagere groei, schrijft Peter de Waard in zijn column.