Privacyregels voorkomen nauwere band WhatsApp en Facebook in Europa

Beeld Lionel Bonaventure/ AFP

Eerder deze week werd bekend dat er drie grote updates aankomen. De veranderingen gaan op 8 februari in. WhatsAppgebruikers kunnen alleen gebruik blijven maken van de app als ze akkoord gaan met de update. Door akkoord te gaan worden onder meer iemands telefoonnummer, informatie over interacties, informatie over het toestel dat iemand gebruikt, IP-adres en ‘andere informatie die is verzameld op basis van toestemming’ gedeeld.

Maar vanwege de Europese privacyverordening AVL gebeurt dat niet in Europa, laat een woordvoerder van de chatapp weten. Ook hier komen nieuwe updates, maar de nieuwe voorwaarden richten zich in Europa vooral op nieuwe winkeldiensten via WhatsApp. Zo wordt daarin uitgelegd hoe transactiegegevens door de berichtendienst worden opgeslagen. Volgens privacy-organisatie Bits of Freedom verandert er niets op het gebied van privacy. ‘Maar dat wil niet zeggen dat bij WhatsApp je privacy gewaarborgd is’, aldus een woordvoerder.

Facebook is al langer bezig zijn diensten WhatsApp en Instagram met de technologie van het moederschip te vervlechten. Dit is niet onomstreden: zowel in de VS als in Europa pleiten politici voor opsplitsen. De Amerikaanse handelscommissie FTC en verschillende staten klaagden Facebook in december nog aan vanwege misbruik van zijn machtspositie. De commissie wil dat het bedrijf WhatsApp en Instagram verkoopt.