Prijzen koper en andere metalen omlaag door zorgen over minder vraag door recessie

Een kopermijn in de Chinese provincie Jiangxi. Beeld REUTERS

De prijs van een ton koper zakte op de Londense metalenmarkt met bijna 2 procent tot 7650 dollar. In de voorgaande twee handelssessies waren ook al dalingen te zien. Koper wordt vaak beschouwd als een soort barometer voor de wereldeconomie, omdat het metaal in veel sectoren wordt gebruikt, zoals de bouw, de auto-industrie en de telecomsector. In maart steeg de koperprijs nog naar een record van 10.900 dollar per ton.