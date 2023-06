Prijzen in de VS stijgen minder hard in mei

Supermarkt in Buffalo. Beeld AP

De inflatie nam vooral af doordat de kosten voor energie daalden, maar eten en drinken werden juist wat duurder. Het gemiddelde prijspeil lag 4 procent hoger dan een jaar eerder, maakte de Amerikaanse overheid bekend. Dat is de zwakste inflatie sinds maart 2021, maar nog altijd ver boven wat de centrale bank van de VS wil.

In april werd het dagelijks leven voor Amerikanen 4,9 procent duurder. De Federal Reserve vergadert deze week over de vraag of en hoe sterk de rente omhoog moet. De kerninflatie, zonder sterk schommelende prijzen voor brandstof en voedingsmiddelen, daalde echter niet. Deze producten stegen 0,4 procent in prijs ten opzichte van de voorgaande maand.