Prijsvechter Easyjet overweegt juridische stappen tegen Schiphol om ‘tientallen miljoenen euro’s’ te verhalen

Zes van de negen vliegtuigen van Easyjet op Schiphol. Beeld Reuters

De Britten betaalden evenals andere luchtvaartmaatschappijen een hoge prijs voor de aanhoudende arbeidskrapte op Schiphol. Hoewel de directie van Schiphol al compensatie aankondigde, onderzoekt Easyjets huisadvocaat de mogelijkheden van een schadeclaim, omdat Easyjet vele vluchten heeft moeten annuleren. ‘We besluiten binnenkort of we dat proces ingaan’, zei Vet bij de presentatie van de jaarcijfers.

Voor de winterperiode heeft Easyjet wederom vluchten moeten schrappen. Schiphol moet het aantal passagiers noodgedwongen verminderen vanwege een gebrek aan beveiligers. Ceo Johan Lundgren meldde ‘robuuste gesprekken’ met de Schiphol-directie, om met spoed meer personeel aan te trekken.

Vet constateert dat de problemen op Schiphol de groei van Easyjet belemmeren. ‘Het kan niet zo zijn dat wij de rekening moeten betalen, omdat Schiphol nog steeds te weinig medewerkers heeft. Het is frustrerend dat we telkens een nieuwe ronde annuleringen moeten verwerken. Dit kan niet zo doorgaan, we lijden reputatieschade. We willen er graag met Schiphol uitkomen, maar tevens de schade van tientallen miljoenen euro’s kunnen verhalen. Dit is een gemiste kans, we hadden meer kunnen vliegen.’

Het steekt de prijsvechter dat Schiphol de tarieven voor de landingsrechten, in april al verhoogde met 9 procent. De tarieven om te mogen vliegen op Schiphol worden komend jaar nog eens met 12 procent verhoogd. Volgens Vet is dit het gevolg van de monopoliepositie van Schiphol. ‘De prestaties van Schiphol zijn ver onder de maat en toch worden de tarieven rücksichtslos verhoogd. Dat is onacceptabel.’

Desondanks overweegt Easyjet niet uit te wijken naar andere luchthavens. Vet: ‘Ons businessmodel is nu eenmaal gericht op Schiphol, waar we met onze negen vliegtuigen willen concurreren met de grotere luchtvaartmaatschappijen. Maar dan moeten we niet telkens worden gedwongen om vluchten te annuleren, omdat Schiphol zijn zaken niet op orde heeft.’

Verlies verkleint

Easyjet heeft het verlies van de coronacrisis in het afgelopen boekjaar met ruim 1 miljard euro verkleind, tot 208 miljoen euro. Dit ondanks de chaos op Schiphol en het feit dat de luchtvaartsector de hogere energie- en brandstofkosten gedeeltelijk heeft doorberekend naar de consument. Ceo Lundgren constateerde dat ‘Easyjet het goed doet in moeilijke tijden’.

Het concern zag de omzet stijgen tot 6,7 miljard euro, omdat consumenten ondanks de inflatie vliegvakanties blijven boeken. Directeur Vet voorspelt dat de Britse luchtvaartmaatschappij in 2023 opnieuw winstgevend zal zijn. ‘De inhaalslag van een miljard euro werkt door in het nieuwe financiële jaar dat nu is begonnen. Zeker tijdens een recessie kiezen mensen vaker voor Easyjet, vanwege onze lagere tarieven. En hoe eerder je boekt, hoe lager de prijs.’

Easyjet vervoerde afgelopen jaar 4,4 miljoen passagiers naar 54 bestemmingen. ‘Mensen hechten zeker na de coronapandemie waarde aan weer kunnen reizen’, aldus Vet. Easyjet draait traditioneel op een mix van zakelijke reizigers en vakantiegangers. ‘De winters zijn voor ons traditioneel verlieslatend, we compenseren dat in de zomer’, zegt Vet.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat luchtvaartmaatschappij Corendon vanwege de problemen op Schiphol verhuist naar Brussel. Meerdere media meldden dit maandag, maar uit navraag van de Volkskrant blijkt dit niet te kloppen.