Presidentsdochter Angola stal 52 miljoen euro door gesjoemel met documenten

Dos Santos deed dit in 2017 door te sjoemelen met de datering van documenten waarin gigantische dividendbetalingen werden goedgekeurd. Daardoor leek ze die winstuitkeringen te hebben goedgekeurd toen ze nog topvrouw was van het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol, terwijl ze in werkelijkheid al ontslagen was op het moment dat ze haar handtekening zette.

Dos Santos was samen met haar in 2020 overleden man eigenaar van de Nederlandse brievenbusfirma Exem. Die BV kreeg in 2006 via omstreden transacties 40 procent in handen van weer een andere houdstermaatschappij, Esperaza, waarin indirect een waardevol belang in het Portugese olie- en gasbedrijf Galp was ondergebracht. Staatsbedrijf Sonangol had de overige 60 procent van Esperaza in handen.

Nadat Dos Santos’ vader, José Eduardo dos Santos, in 2017 was afgetreden als president, ontsloeg de nieuwe regering ook zijn dochter als topvrouw van Sonangol.