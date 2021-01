PostNL verlaagt vergoeding voor pakketpunten: ‘We komen al nauwelijks rond’

PostNL betaalt ondernemers sinds de lockdown een vergoeding van 19 euro per uur. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Gemiddeld verwerkt PostNL 1,6 miljoen pakketten per dag, op piekdagen 1,7 miljoen. ‘De echte hitte is ervan af, maar we draaien nog steeds alsof het Kerst is’, zei directeur Pakketten Liesbeth Kaashoek donderdag nog tegen Nu.nl.

Volgens een franchisenemer van Bruna, die anoniem wil blijven, is de drukte bij haar pakketpunt nauwelijks bij te benen. ‘Ik krijg drie rolcontainers met pakketten binnen en zie tachtig klanten per dag’, zegt ze tegen de Volkskrant. Ook het aantal retourpakketten is groter dan rond Kerst. Haar winkel was open van tien tot zes. Sinds de maatregel van PostNL is dat van elf tot vijf. ‘We komen al nauwelijks rond. Overal zie je hoe goed het gaat met PostNL, maar wij krijgen steeds minder’, zegt ze.

Begin deze week bleek dat PostNL rekent op een aanzienlijke omzetgroei over vorig jaar, tot 3,3 miljard euro. De winst zou uitkomen op 240 miljoen euro, tegen 135 miljoen een jaar eerder. PostNL betaalt ondernemers sinds de lockdown een vergoeding van 19 euro per uur, om ze zo te motiveren open te blijven als pakketpunt.

Volgens een woordvoerder neemt de drukte bij PostNL sinds de Kerst af. ‘We zitten in ander vaarwater dan toen we Kerst in het vooruitzicht hadden en begonnen met de vergoeding.’ Ze benadrukt dat het bedrijf pakketpunten tegemoetkomt door de vergoeding te verlengen. PostNL verwacht dat het openhouden van pakketpunten tot 9 februari 13,5 miljoen euro kost.

‘De 38 euro die PostNL nu minder gaat betalen, kan precies het geld zijn waar de ondernemer boodschappen van betaalt’, zegt Janwillem Burgering, secretaris van de Vereniging van Postale en Bancaire Retailers (VVP). Volgens hem is de vergoeding die PostNL aan pakketpunten betaalt sowieso niet toereikend. ‘Dit gaat over winkels die verder geen inkomsten hebben, dan is zo’n bedrag niet lonend.’ Winkels met een pakketpunt zijn volgens hem voornamelijk open om in contact te blijven met klanten.