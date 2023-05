PostNL: minder pakketten, maar toch ‘tevreden’

PostNL medewerker Beeld Lina Selg

Met het eindigen van de corona­jaren – gunstige tijden voor de pakketbezorging – is PostNL in moeilijker vaarwater beland. Door de inflatie zijn consumenten minder geneigd gekochte spullen te laten ­bezorgen, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt en hoge benzineprijzen tot extra kosten leiden.

In februari maakte het bedrijf al bekend dit jaar twee- à driehonderd van de 37 duizend banen weg te bezuinigen, met name op het hoofdkantoor. Ook in het eerste kwartaal van 2023 daalde het volume bezorgde pakketten met 6,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De hoeveelheid bezorgde post daalde met ruim 10 procent.

Ook de omzet nam op jaarbasis af met 3 procent af tot 783 miljoen euro. Na aftrek van rente en belastingen bedroeg de winst 4 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog 34 miljoen euro.

Resultaten vallen mee

Toch schrijft bestuursvoorzitter Herna Verhagen ‘tevreden’ te zijn: de resultaten vallen haar mee, er zijn in maart meer pakketten bezorgd dan werd gevreesd. Daarmee slaat ze een andere toon aan dan vorig jaar, toen ze nog stelde dat het voor PostNL ‘extreem lastig’ was om zich aan te passen aan de snelle economische veranderingen.

Het schrappen van banen verloopt volgens plan en het bedrijf is erin geslaagd kosten te besparen door onder meer bezorgroutes te optimaliseren, schrijft ze maandag. Vanaf 2024 moet het verdwijnen van de banen zo’n 25 miljoen euro per jaar besparen.

Op de Amsterdamse aandelenbeurs werden de cijfers van PostNL beantwoord met een koerssprong van circa 8 procent. Die plus steekt overigens schril af met de koersdaling van bijna 40 procent op jaarbasis en bijna 50 procent over een periode van vijf jaar.