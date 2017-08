PostNL klaagt over onrendabele buitengebieden en moet hopen op hulp vanuit politiek

Heeft PostNL een punt?

We moeten voorkomen dat steeds meer postbodes over straat lopen met steeds legere tassen Herna Verhagen, bestuursvoorzitter PostNL

Allereerst de meneer in Kruiningen en de mevrouw in Chaam: PostNL is in een steeds verder krimpende postmarkt verplicht alle post te bezorgen, ook in onrendabele buitengebieden. Maar daarvoor wordt het bedrijf al ruim gecompenseerd. Om de kosten te drukken mag PostNL bijvoorbeeld bijna de helft van de 19 duizend brievenbussen weghalen. De oranje brigades van Verhagen hoeven sinds 2014 nog maar vijf dagen per week post te bezorgen, in plaats van zes. En na de jongste prijsverhoging kost een postzegel inmiddels 78 cent. Vijf jaar geleden was dat 50 cent.



Volgens Verhagen heeft dit allemaal wel geholpen, maar onvoldoende. Zij begrijpt niet dat toezichthouder ACM de concurrentie op de postmarkt blijft stimuleren, terwijl die markt met 7 tot 9 procent per jaar krimpt. 'De regelgeving van de ACM sluit niet aan op de werkelijkheid', zei Verhagen gisteren. 'We moeten voorkomen dat steeds meer postbodes over straat lopen met steeds legere tassen.' Volgens Verhagen is er nergens zo veel concurrentie tussen postbedrijven als in Nederland.