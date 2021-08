PostNL investeert fors in meer pakketautomaten om te voorkomen dat bezorgers voor niets naar een adres rijden

Pakketautomaat in Apeldoorn. PostNL gaat het aantal automaten flink uitbreiden, van 170 naar 1.500. Beeld Marcel van den Bergh

PostNL streeft ernaar de kosten van bezorging omlaag te krijgen, want ondanks de groei in pakketvolume ligt concurrentie op de loer. Het bedrijf ziet heil in pakketautomaten: een muur van kluisjes in de openbare ruimte, waar mensen via een persoonlijke code op elk moment van de dag pakketten kunnen afhalen of retour sturen. Er zijn er bijna 170 in Nederland, binnenkort moeten dat er 1.500 worden. Het voorkomt dat bezorgers voor niets naar het huisadres rijden.

Naast de pakketautomaten kunnen consumenten met de PostNL-app, die inmiddels al 6,4 miljoen gebruikers heeft, een tijdslot van twee uur kiezen waarbinnen ze hun pakket krijgen. De bezorger stuurt vlak voor de bezorging nog een berichtje, om te voorkomen dat iemand net een boodschap gaat doen.

Robotarmen voor kleinere pakketten

Ook kunnen gebruikers vooraf aangeven niet thuis te zijn en instructies invoeren om het pakket bij de buren af te geven of op een veilige plaats te leggen. Achter de kliko, of in het schuurtje. Pakketbezorgers leren die plekjes snel uit hun hoofd en hoeven niet eens meer aan te bellen – want aanbellen kost geld. En, niet onbelangrijk, voor de ontvanger is het ook fijn als het pakketje zo snel mogelijk ter plaatse is. ‘We willen consumenten zoveel mogelijk opties bieden’, zegt een woordvoerder van PostNL.

Ook valt er nog wat te winnen in het verwerkingsproces. Het sorteren van pakketten gaat nu nog vooral met de hand, omdat robotarmen niet goed overweg kunnen met de uiteenlopende formaten van pakketten. In Nieuwegein experimenteert PostNL met robotarmen die kleinere pakketten – formaat schoenendoos – wél zelfstandig kunnen sorteren.

‘Vorig jaar was iedereen thuis, dan is het voor de pakketbezorger altijd raak’, zegt beursanalist Nico Inberg van beursmagazine De Aandeelhouder. Hij volgt PostNL al jaren. ‘Nu gaan we weer naar ons werk. Een gemiste bezorging kost geld. Als je nog geen webshop had, dan heb je er in de coronaperiode als de donder een opgezet. Er zijn nu veel meer mogelijkheden om online te bestellen. En mensen blijven online winkelen omdat ze daaraan gewend zijn geraakt.’ De groei op de pakketmarkt zal ook na de coronacrisis doorzetten, verwacht hij.

Maar PostNL is niet de enige partij die de capaciteit vergroot. Ook concurrenten als DHL krikken hun bezorgcapaciteit op en lokaal groeit het aantal kleine aanbieders. ‘Je ziet dat de pakketprijzen in coronatijd omhoog gingen’, zegt Inberg. ‘Nu normaliseert dat en zakt de prijs weer.’ En als concurrenten een lagere prijs bieden, zal PostNL moeten meebewegen.

Dure oplossing

Het geld voor de investeringen haalde PostNL niet alleen uit de toegenomen hoeveelheid pakketjes, maar ook uit extra post die in coronatijd werd bezorgd. Stempassen, vaccinatiebewijzen en binnenkort een brief van de overheid aan 8 miljoen huishoudens over twee gratis te bestellen sneltesten. ‘Doe dat keer 80 à 90 cent per brief, en je hebt zo 6,5 miljoen euro binnen’, zegt Inberg. ‘Dat is bijna pure winst, want die postbezorgers maken toch al hun rondje.’

Walther Ploos van Amstel, lector citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, is niet onder de indruk van de vernieuwingen van PostNL. ‘Ze verliezen marktaandeel en hun tarieven zijn met 6 procent gedaald’, zegt hij. ‘PostNL innoveert wel, maar dat doet iedereen. Die pakketkluizen zijn een hele dure oplossing. Volgens onderzoek van TNO ga je pas besparen als minstens de helft van alle pakketjes bij een centraal punt worden afgeleverd. En klanten willen hun pakketjes het liefst thuis hebben.’

Ploos van Amstel ziet dat er op de internationale bezorgmarkt al steeds meer wordt gekozen voor bezorgers op basis van biedingen. ‘Per dag, week of maand zegt een kledingmerk hoeveel pakketjes het bezorgd wil hebben. Vervolgens laat het merk de bezorgers tegen elkaar opbieden en kiezen ze voor het laagste tarief. Het is bizar dat je in één straat PostNL, DHL, FedEx en nog wat lokale spelers voorbij ziet komen. Zoveel pakketbedrijven hebben is niet houdbaar.’