PostNL geeft buitenlandse ambities op na rode cijfers

PostNL verkoopt zijn Italiaanse en Duitse dochterbedrijven, Postcon en Nexive, en roept het kabinet op het bedrijf te helpen zijn positie op de Nederlandse markt te verstevigen. ‘Vanwege het tempo waarmee de postvolumes dalen, is politiek ingrijpen snel nodig om consolidatie mogelijk te maken.’ Dit zegt bestuursvoorzitter Herna Verhagen in een toelichting op cijfers over het tweede kwartaal , die fors in de min uitkwamen.

Foto anp

PostNL leed ruim 1 miljoen euro verlies in het tweede kwartaal van 2018. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog 28 miljoen euro winst. De markt voor postbezorging krimpt onverminderd door, terwijl pakketbezorging gestaag groeit. Daardoor ging de omzet van PostNL wel ietsje omhoog, naar 851 miljoen euro tegenover 836 in dezelfde periode vorig jaar.

Kansen

‘PostNL wil de focus volledig op de Benelux richten’, zegt een woordvoerder. ‘We zien een enorme groei in pakketbezorging: 22 procent in 2017 in Nederland, 34 procent in België. Daar liggen kansen, en dat heeft tijd en aandacht nodig.’

Het afstoten van de twee dochterbedrijven leidt tot een aanpassing van de verwachte resultaten over 2018. Eerder voorspelde PostNL een cash bedrijfsresultaat (UCOI), de winst voor aftrek van belastingen en rente, van 160 tot 200 miljoen euro. Nu is de raming 160 tot 190 miljoen euro over 2018.

Wettelijke verplichting

De hoeveelheid brieven die wordt verstuurd is in tien jaar tijd gehalveerd tot 2,5 miljard per jaar. Desondanks heeft PostNL de wettelijke verplichting om overal in het land vijf dagen per week brieven te bezorgen. Daarbij moet 95 procent binnen 24 uur worden bezorgd. Het postbedrijf zegt dat dit in de huidige omstandigheden niet houdbaar is. Minder verstuurde brieven betekent voor PostNL immers minder inkomsten, en hogere kosten per bezorgde brief.

Het kabinet en PostNL vinden verdere stijging van de postzegelprijs onwenselijk. Dus wordt de markt voor particuliere postbezorging opengebroken, zodat PostNL daar niet langer een monopoly heeft. Concurrenten kunnen zich melden in gebieden waar PostNL verlies lijdt, elders kunnen kosten worden bespaard door de krachten te bundelen met concurrenten.

Kostenbesparing

PostNL en zakelijk bezorger Sandd, actief in Nederland sinds tien jaar geleden de markt voor zakelijke post al werd geliberaliseerd, hebben openlijk hun interesse uitgesproken in een fusie. Door hun netwerken van personeel en materieel samen te voegen, zou een forse kostenbesparing worden gerealiseerd.

PostNL zelf bezuinigt op operationele kosten. Het bedrijf haalt 9.000 van de 19.000 brievenbussen weg. De afgelopen tien jaar is het aantal verstuurde brieven gedaald van 20 miljoen per dag naar 8 miljoen per dag. PostNL is de overhead aan het reduceren, en werkt aan het stroomlijnen van de sorteer- en bezorgdiensten. Maandag zei het bedrijf dat dit een kostenbesparing van 60 tot 90 miljoen euro oplevert over 2018, iets minder dan eerder aangekondigd.