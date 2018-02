PostNL gaat gegevens klanten verhuisservice niet meer ongevraagd doorspelen aan adverteerders

Privacyvoorwaarden

Consumenten die verhaal haalden bij PostNL, kregen te horen dat ze kennelijk hadden verzuimd de privacyvoorwaarden te lezen, die ze konden aanklikken aan het einde van het invulformulier voor de verhuisservice. In de kleine lettertjes bood het bedrijf een optie om verschoond te blijven van reclamedrukwerk en konden klanten voorkomen dat PostNL hun gegevens aan andere partijen verstrekt voor 'dataonderhoud'.



In een reactie zegt PostNL 'altijd via de algemene voorwaarden te informeren over het gebruik van adresgegevens door derden. PostNL houdt en heeft zich altijd gehouden aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.' Het bedrijf heeft zijn procedure wel aangepast. 'Sinds januari dit jaar zijn we overgestapt van een zogenaamde opt out naar een opt in.' Bij een opt out kan iemand aangeven de reclame niet te willen ontvangen, terwijl bij een opt in expliciet toestemming gegeven moet worden voor het drukwerk.