Porsche naar verwachting ook pijlsnel van start op de beurs

Porsches in de verkoop in een Amerikaanse showroom. Beeld ANP / EPA

De beursgang komt op een spannend moment; aandelenmarkten staan wereldwijd onder druk door inflatie en stijgende rentes. Niettemin verwacht Porsches moederbedrijf Volkswagen AG rond de 9 miljard euro op te halen. Het geld gebruikt VW om verder te investeren in elektrificatie. Ook hoopt VW in het kielzog van Porsche zelf ook meer beurswaarde te genereren.

Dat is nodig, want de koers van Volkswagen bleef de laatste jaren achter bij de torenhoge ambities van het concern dat zich na het dieselschandaal van 2015 volledig heeft gestort op elektrificatie. Anders dan het grote voorbeeld Tesla zag VW de eigen beurswaarde niet exploderen. Die bedraagt nu ongeveer 86 miljard, ongeveer net zoveel als vijf jaar geleden, toen de elektrische plannen vaart kregen. Tesla, dat ongeveer tien keer minder auto’s bouwt, is ruim tien keer zoveel waard.

Een beursgang moet Porsche flexibeler maken, is het idee. Overigens behouden de families Piëch en Porsche vetorecht bij belangrijke besluiten, net als bij het Volkswagenconcern, doordat slechts de helft van de aandelen stemrecht heeft en de familie 25 procent plus één aandeel in bezit zal krijgen.

Marketinggebbetje

Een klein deel van de stukken (in totaal komen er 911 miljoen beschikbaar, een getal bedoeld als marketinggebbetje vanwege het beroemde model 911) gaat naar particuliere beleggers, die zo een stukje van de beroemde sportwagenfabrikant kunnen bezitten. Met de uitgifteprijs van tussen de 76,50 en 82,50 euro komt de beurswaarde van Porsche op 70 tot 75 miljard euro.

Dat het sportwagenmerk ondanks de economische onzekerheden toch de sprong naar de beurs waagt, laat zien dat het bedrijf uit Stuttgart vertrouwen heeft in de toekomst. Tijdens een analistenbijeenkomst afgelopen zomer beloofde het concern marges van minstens 15 procent, zelfs als Europa in een crisis komt. Overigens verdient het concern het meeste van zijn geld niet aan de 911, maar aan suv’s als de Cayenne.

In tegenstelling tot sommige Italiaanse sportwagenmerken is voor Porsche de toekomst wel grotendeels elektrisch; tegen het eind van het decennium moet ongeveer 80 procent van de wagens accu-aandrijving hebben. Het automerk presenteerde twee jaar geleden zijn eerste e-sportwagen, de succesvolle Taycan.