Populair alternatief voor 'bijna dood' spaargeld: steeds meer Nederlanders kopen vakantiehuis

Boomhutten

Rendement in geld én zon, zee en strand Vakantiehuisjes zijn razendpopulair. Bij vakantiegangers, maar vooral ook bij investeerders. 'Sparen levert weinig op, de beurzen zijn instabiel. Hier zoeken ze een alternatief.' (+)

Met name in de kustgebieden van Noord-Holland zijn er het afgelopen jaar nieuwe vakantiehuisjes bijgebouwd. Door de ruim 350 nieuwe huisjes in die gebieden is de recreatiewoningverkoop daar sterk gestegen. Wel zijn zulke pasgebouwde huisjes ongeveer 25 procent duurder dan bestaande recreatiewoningen. Volgens de NVM zijn bijzondere vakantiehuisjes, zoals boomhutten, ook in trek.



Kopers zijn vooral geïnteresseerd in vakantiewoningen aan de kust of op de Waddeneilanden. Vooral vanuit Duitsland en België is er vraag naar zulke huisjes. Met name op de Wadden zijn de prijzen voor een recreatiewoning sterk gestegen: een huisje kost daar gemiddeld 300 duizend euro. Dat komt doordat er op de eilanden weinig nieuwbouw van vakantiewoningen is, aldus Kimman, waardoor het aanbod schaars is.