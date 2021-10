Pon.bike slaat slag in de VS en is straks grootste fietsenfabrikant ter wereld

Het Cannondale-logo op een fiets bij de autobeurs van München. Door de overname van het Amerikaanse Dorel Sports, waar Cannondale onder valt, wordt Pon.bike naar eigen zeggen de grootste fietsfabrikant ter wereld. Beeld REUTERS

Het gezamenlijke fietsenbedrijf is goed voor een jaarlijkse omzet van 2,5 miljard euro. Met dat bedrag stoot Pon het Taiwanese Giant van de troon. Dat bedrijf verkoopt jaarlijks voor 2,1 miljard euro aan fietsen. Andere ranglijsten wijzen Yadea Group Holdings aan als de grootste fietsenmaker ter wereld, maar dat bedrijf dankt een deel van zijn omzet aan de verkoop van elektrische scooters en e-steps.

Pon stond vanaf 1931 vooral bekend als autohandelaar, die importeur werd van grote merken als Continental, Volkswagen, Porsche, Seat en Skôda. Het bedrijf begon in 1895 in Amersfoort als fietsenmakersbedrijf opgezet door Mijndert Pon. Zijn zonen Ben en Wijnand namen later de zaak over en gingen in auto’s.

Gazelle

Tien jaar geleden keerde Pon gedeeltelijk naar zijn wortels terug, met de overname van Koninklijke Gazelle uit Dieren. Volgens Pon paste de overname in de groeistrategie als mobiliteitsaanbieder en was het een belangrijke stap om te groeien in de fietsenmarkt. Later volgde de aanschaf van Kalkhoff en Focus in Duitsland, Cervélo en Santa Cruz in de VS en het Nederlandse Urban Arrow en BBB Cycling.

Rond de eeuwwisseling produceerde Gazelle circa 380 duizend fietsen per jaar en had het bedrijf in Nederland een marktaandeel van 30 procent. Gazelle is nog steeds marktleider, maar maakt nog maar 275 duizend tweewielers per jaar.

Swap-fiets

Pon is verder betrokken bij Swap-fiets, waarop 215 duizend mensen een abonnement hebben. Ook reizen dagelijks 140 duizend mensen met een mobiliteitskaart van het bedrijf, die toegang biedt tot allerlei soorten van openbaar vervoer.

Pon.Bike is inmiddels goed voor 1,5 miljard euro omzet per jaar. Daar komt straks circa 1 miljard euro bij van Dorel. Topman Janus Smalbraak van Pon Holdings spreekt in een verklaring van een logische stap voor het bedrijf. Mede door schaalgrootte kan het bedrijf volgens hem beter inspelen op de groeiende vraag naar fietsen, ook elektrische.

De transactie is nog wel afhankelijk van de goedkeuring van toezichthouders. De verwachting is dat overname voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 kan worden afgewikkeld.