Politie krijgt na ‘marathononderhandelingen’ over cao minstens 8,5 procent meer loon

Agenten op een cao-bijeenkomst in Sittard. Beeld Marcel van Hoorn / ANP

De politiemensen krijgen een flinke salarisverhoging die over drie jaar wordt uitgesmeerd. Met terugwerkende kracht krijgen ze er 100 euro bij per maand tot juli, daarna stapsgewijs (half)jaarlijks 2 of 3 procent loonsverhoging tot juli 2024. De gemiddelde brigadier kan rekenen op rond de 9,5 procent loonsverhoging, de lagere inkomens krijgen 10 procent erbij. Politieagenten die het zwaarste werk doen, bijvoorbeeld op straat en in de opsporing, ontvangen een tegemoetkoming tot 2.500 euro.

Buiten de loonsverhogingen komt het ministerie de politie ook tegemoet wat betreft reiskostenvergoeding, thuiswerkmaterieel en toelages voor doorontwikkeling. De precieze details worden nog uitgewerkt. ‘Dit onderhandelaarsakkoord is meer dan verdiend en biedt met een looptijd van 2,5 jaar ook zekerheid voor politiemensen’, aldus minister Yeşilgöz.

Vanaf afgelopen december voerden de vier politievakbonden ACP, NBP, ANPV en Equipe gezamenlijk actie. Vakbondsleden werden opgeroepen niet uit te rukken bij onder meer geluidsoverlast, openstaande boetes, parkeeroverlast en blikschade. Ook stopten politieagenten met het begeleiden van deurwaarders en het innen van kleine boetes. Bij een aantal demonstraties tegen het coronabeleid van de regering weigerde de politie op te treden. Dat gebeurde onder meer bij de actie De nacht staat op, toen nachtclubs een dag in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag illegaal de deuren openden.

Ultimatum

Dat de overeenkomst is gesloten en de stakingen voorbij zijn is een grote opluchting voor zowel de bonden als het ministerie. Volgens een vakbondswoordvoerder was een dreigend ultimatum nodig. ‘Als de minister maandag geen onderhandelbaar bod had gedaan, zou een groot deel van de politiewerkzaamheden zijn stilgelegd. Dan waren we alleen nog bij noodsituaties uitgerukt. Gelukkig heeft het zover niet hoeven komen. Het ultimatum heeft het kabinet de ogen geopend.’ Maandag deed de minister een werkbaar aanbod, vonden de bonden. Na drie dagen ‘marathononderhandelen’ tot diep in de nacht waren de onderhandelaars eruit.

‘Het is heel belangrijk dat het gelukt is’, zegt een woordvoerder van Justitie. ‘Vorig jaar hebben we een tussenakkoord gesloten vanwege de kabinetsformatie, dus het was tijd om een grote stap te zetten. Na alles wat de politie te verduren heeft gehad tijdens de coronacrisis, is een flinke verhoging logisch.’

De werkdruk voor de politie wordt de komende jaren niet per se lichter. Veel medewerkers gaan met pensioen, waardoor de personeelstekorten verder zullen oplopen, ook al zit de politieacademie bomvol. Volgens de bonden biedt het nieuwe akkoord op den duur verlichting. ‘We lossen het capaciteitsvraagstuk niet op binnen nu en een dag, daar moet verder over gesproken worden.’

Het korps telt ongeveer 65 duizend fulltime banen, waarvan zo’n 50 duizend operationeel. De politie is naar eigen zeggen de grootste werkgever van Nederland.